Маломуж спрогнозировал, как повлияет подрыв Каховской ГЭС на наступление ВСУ

Если ВСУ будут продвигаться на юге на плечах у россиян, которые будут паниковать, говорит генерал Маломуж, то появится предпосылка для захода в Крым.

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Генерал Маломуж убежден, что подрыв Каховской ГЭС не помешает украинскому наступлению/ коллаж Главред, фото УНИАН

Недавний подрыв русскими оккупантами Каховской ГЭС не помешает ВСУ освободить от войск РФ юг и восток Украины.

Об этом рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

"Мой прогноз не меняется, даже несмотря на последние события. Убежден, что в течение полугода мы освободим юг и восток Украины, а при оптимистическом сценарии – еще и зайдем в Крым и освободим его. Если мы будем продвигаться на юге на плечах у россиян, которые будут паниковать и отступать, это станет отличной предпосылкой для захода в Крым. Также нужно будет одновременно уничтожить Крымский мост дальнобойными ракетами и беспилотниками и Черноморский флот РФ. Когда мы нейтрализуем эти два фактора, Крым станет ловушкой для россиян, и тогда ничто не помешает нам освободить полуостров", − сказал он.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Подразделения Вооруженных сил Украины могут пойти в контрнаступление сразу в нескольких местах фронта, заявил ранее министр обороны Алексей Резников.

По его словам, контрнаступление ВСУ может начаться как на юге, так и на востоке.

Напомним, ранее Резников также заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

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