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Маломуж спрогнозировал, когда и как ВСУ решат проблему Крымского моста

Дмитрий Видоменко
11 августа 2023, 04:55
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Как говорит Маломуж, по его данным ‒ если ВСУ удастся изолировать Крым, то русские оккупанты удержать полуостров не смогут.
Крымский мост, Маломуж
По Крымскому мосту ВСУ мощно ударят перед самой операцией по освобождению полуострова/ коллаж Главред, фото УНИАН и t.me/kazansky

Нанесение ВСУ комплексного удара по Крымскому мосту станет прелюдией перед полноценной операцией по освобождению полуострова Крым от русских оккупантов. Об этом рассказал бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

"Мы просто будем периодически наносить по Крымскому мосту удары и проводить определенные операции, чтобы он время от времени прекращал функционирование. Так, в принципе, происходит уже сейчас. Но непосредственно накануне нашей наступательной операции по освобождению Крыма будут задействованы все наши ресурсы, которые можно будет подтянуть: дальнобойные ракеты, мощные ударные дроны (которые у нас уже есть), воздушные дроны, плюс мы сможем проводить специальные операции в Крыму. То есть это будет одновременное нанесение ударов по Крымскому мосту и Черноморскому флоту РФ всеми средствами. После чего мы зайдем на полуостров. Ведь когда будут обесценены логистика и флот врага, перспектива нашего наступления будет очень серьезной, и паника в рядах противника будет нарастать", ‒ сказал он.

Как говорит Маломуж, по его данным ‒ если ВСУ удастся изолировать Крым, то русские оккупанты удержать полуостров не смогут.

По моей информации, военные уже говорят о том, что в случае изоляции Крыма удержать его будет невозможно.

"Следовательно, Крымский мост будет полностью нейтрализован. Хоть некоторые эксперты и говорят, что это невозможно. Но, повторяю, может, мы его и не разрушим полностью, но все логистические цепочки точно перережем. К тому же железнодорожные пути несложно перебить, даже если там есть системы ПВО. Мы знаем, что это за системы, как их отвлекать, нейтрализовать и дезориентировать, что позволит сделать железную дорогу и автодороги непригодными для использования. А дальше их потребуется просто держать под огневым контролем", ‒ сказал он.

Смотрите на видео интервью Николая Маломужа Главреду:

Взрывы на Крымском мосту

17 июля на Крымском мосту прогремели новые взрывы. По информации СМИ, в результате "бахов" было повреждено автомобильное полотно. Оккупанты тогда заявили об атаке надводных дронов, обвинив в ней Украину.

Официальных заявлений ни от украинского командования, ни от политического руководства относительно причастности к "бавовне" не было. В то же время в СБУ тогда сделали интересный намек.

Украина неоднократно подчеркивала, что Крымский мост, который обеспечивает южную группировку врага силами и средствами, как военный объект РФ и незаконная конструкция непременно будет уничтожен.

Еще в феврале 2023-го стало известно об использовании захватчиками морских дронов. Однако и Украина без ответа не осталась.

Канал CNN накануне узнал о по меньшей мере одной разработке таких БПА Украиной и активное применение этих "лодок" против Черноморского флота.

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