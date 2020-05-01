Обнародованы фото 13-летней девочки, которой мама отрезала голову

Кристину с особой жестокостью убила мама / Фото: Facebook/Кристина Пьянова

В Сети нашли фотографии Кристины из Харьковской области, которая мама отрезала голову и гуляла в ней в пакете обнаженная по улице.

Зверски убитая девочка ранее сама опубликовала снимки на своих старицах в Facebook и Instagram.

По профилям видно, что девочка редко их посещала и обновляла. Последнее фото в Instagram было опубликовано 2 года назад – 30 августа 2018 года, а в Facebook – 13 сентября 2019 года.

/ Фото: Facebook/Кристина Пьянова

/ Фото: Facebook/Кристина Пьянова

/ Фото: Facebook/Кристина Пьянова

/ Фото: Facebook/Кристина Пьянова

/ Фото: Facebook/Кристина Пьянова

/ Фото: Facebook/Кристина Пьянова

Напомним, суд взял под стражу на 60 суток жительницу поселка Подворки Дергачевского района, которую подозревают в убийстве собственного 13-летнего ребенка.

Ранее соседи рассказали детали о матери-убийце.

Как сообщалось, жительница села Подворки Харьковской области, которую задержали с отрезанной головой своей дочери, ранее не проявляла признаков неадекватного поведения.