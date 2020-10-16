"Массово" болеют школьники и учителя: в Киеве на карантин закрыли восемь школ

В Киеве закрывают школы на карантин / ZIK

В Киеве на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции закрыли восемь школ. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 16 октября.

Как сообщает Кличко, школ закрыты в Киеве на карантин из-за случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 среди учителей.

"Ситуация с заболеваемостью в учебных заведениях города, к сожалению, ухудшается. В Киеве закрыты на карантин уже 8 школ - из-за случаев заболевания среди учителей. Три школы - в Печерском районе, три - в Оболонском, и по одной - в Подольском и Дарницком районах", - сообщил Виталий Кличко.

Кроме того, на дистанционное обучение отправили 598 классов в 182 школах. Всего в столице диагноз COVID-19 подтвердили у 579 школьников и 449 учителей.

Также три дошкольных учреждения в Киеве полностью приостановили работу, а в 75 детсадах столицы на карантин отправили 86 групп.

Отметим, китайский коронавирус в Киеве убил рекордное количество заболевших – за сутки скончались 22 человека.

Всего по состоянию на утро, 16 октября в Киеве коронавирусом болеют 29 тысяч 412 человек.

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