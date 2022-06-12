Медведчука могут обменять на приговоренных к смерти в "ДНР" британцев - СМИ

Владимир Путин и Виктор Медведчук / УНИАН

Украина может согласиться на вариант обмена приговоренных в "ДНР" к смерти британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина на задержанного нардепа Виктора Медведчука.

При этом не исключена военная операция по их освобождению, пишет Sunday Express со ссылкой на неназванные источники в украинской столице.

Уточняется, что украинская сторона не верит в заинтересованности России в ю операции по обмену.

Тем временем, "глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования иностранцев, приговоренных к смертной казни.

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Дело Медведчука

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Печерский районный суд в Киеве продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года.

В конце февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один предатель не избежит наказания и будет отвечать по Закону Украины.

23 мая СБУ выложила видео с допроса Виктора Медведчука. Он дал показания против пятого президента Украины Петра Порошенко и заявил, что именно в его интересах были проведены все договоренности с российской стороной. Медведчук рассказал, какую роль выполнял Порошенко в делах присвоения нефтепровода и закупки угля у "ЛДНР".

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