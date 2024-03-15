Медведев опубликовал российскую "формулу мира": в ISW объяснили намерения Кремля

14 марта Медведев опубликовал в Telegram пост с призывом к полной ликвидации Украины и ее присоединению к РФ.

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Медведев назквал главную цель Кремля в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Страна-агрессор РФ стремится лишь к одной цели - полной капитуляции Киева, и не оставляет места для переговоров о завершении войны другим путем. Такой вывод можно сделать из последнего заявления заместителя председателя Совета безопасности страны-агрессора РФ Дмитрия Медведева. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны

14 марта Медведев опубликовал в Telegram пост с призывом к полной ликвидации Украины и ее присоединению к РФ. Свое предложение он цинично назвал "формулой мира". Аналитики ISW отмечают, что требования Медведева отражают реальные намерения Кремля в отношении Украинского государства.

Какие требования выдвинул Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ назвал Украину "бывшей" страной и писал ее название в кавычках. Свою "формулу мира" Медведев назвал "спокойной", "реалистичной", "гуманной" и "мягкой".

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Циничные тезисы включают в себя:

признание Украиной своего военного поражения, полную и безоговорочную капитуляция и полную "демилитаризацию" страны;

признание всем международным сообществом "нацистского характера" Украины и "денацификацию" украинского правительства;

заявление ООН, лишающее Украину статуса суверенного государства "согласно международному праву", а также декларацию о том, что любым государствам-правопреемникам Украины будет запрещено присоединяться к каким-либо военным союзам без согласия России;

отставку всех украинских властей и немедленные временные парламентские выборы;

выплату России украинских репараций;

официальное признание временным парламентом, который будет избран после отставки нынешнего правительства Украины, того, что вся украинская территория "является частью России", а также и принятие закона о "воссоединении", в результате которого украинские территории войдут в состав РФ;

роспуск временного парламента и признание ООН "воссоединения" Украины с Россией.

"Тон поста Медведева намеренно сардонический, а призывы, которые он делает, кажутся крайними, но каждый из семи пунктов медведевской "формулы мира" является реальным и центральным элементом идеологии Кремля, а также заявленных целей и оправданий войны. Медведев просто упростил ситуацию и синтезировал их в один жестокий пост в Telegram", – отметили в ISW.

Аналитики напомнили, что лидер российский диктатор Владимир Путин установил принципы, которые согласовывают цели Кремля в Украине с семью пунктами Медведева, еще в эссе 2021 года "Об историческом единстве русских и украинцев". В нем он заявил, что украинцы и русские "исторически являются одним единым народом", который был "насильственно и несправедливо разлучен внешними гнусными силами".

Отметим, СМИ заметили, что публичные скандальные выступления и посты экс-президента Дмитрия Медведева следуют после очередных поставок вина с его итальянских виноградников.

Кто такой Дмитрий Медведев? Дмитрий Медведев – президент России 2008-2012 годов, с 2020 года – заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия. Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии. С октября 2022 находится в розыске СБУ по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Заявления Путина о мирных переговорах

Российский диктатор Владимир Путин в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

Журналисты издания BILD отметили, что Путин проговорился о реальных целях войны России против Украины. В частности, они обратили внимание на одну из ярких цитат главы Кремля, которая касалась войны в Украине.

"Сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, - как-то бессмысленно с нашей стороны", - сказал диктатор.

Обозреватель BILD Филипп Пятов отмечает, что одно предложение четко демонстрирует: Путин использует каждую военную уязвимость для атаки и достижения своих целей - уничтожения Украины и порабощения украинского народа.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у Путина есть две "цели" в Украине – уничтожение государства и аннексий территорий. Агрессор действует либо силовым, либо политическим путем.

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