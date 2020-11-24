Мендель снова оконфузилась в Сети и удалила пост

Мишки-брауни Юлии Мендель вызвали смех и шутки в сети.
Пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель высмеяли за странный пост в Instagram.
Так, Мендель опубликовала фотографию своей выпечки и рассказала, что десерт сделан не идеально и один из шести "мишек брауни" не получился.
"Жизнь не идеальна. Шестой мишка брауни - яркое тому доказательство", - прокомментировала она свою фотографию.
Многие высмеяли пресс-секретаря и напомнили Мендель, что именно Владимир Зеленский является шестым президентом Украины.
"Да у нас и шестой президент как-то не очень получился", "Когда она пишет свои "твиты" про "шестого", специально вкладывает в них двойной смысл? Или это получается случайно?", "Как-то с шестым всегда что-то не так. И не только в Юлином исполнении", - комментировали пользователи.
Однако, после шквала негатива и хейта пресс-секретарь президента удалила свой пост в Instagram.
Юлия Мендель - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее Юлию Мендель высмеяли за странное сообщение о болезни Зеленского.
- Мендель также отреагировала на слухи о беременности от Зеленского. Она подчеркнула, что каждый фейк имеет свое имя.
- Кроме того, Мендель умудрилась перепутать Латвию с Литвой, но списала конфуз на "троллинг".