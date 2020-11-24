Мендель снова оконфузилась в Сети и удалила пост

Юлию Мендель высмеяли за странный пост в соцсети / УНИАН

Пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель высмеяли за странный пост в Instagram.

Так, Мендель опубликовала фотографию своей выпечки и рассказала, что десерт сделан не идеально и один из шести "мишек брауни" не получился.

"Жизнь не идеальна. Шестой мишка брауни - яркое тому доказательство", - прокомментировала она свою фотографию.

Многие высмеяли пресс-секретаря и напомнили Мендель, что именно Владимир Зеленский является шестым президентом Украины.

"Да у нас и шестой президент как-то не очень получился", "Когда она пишет свои "твиты" про "шестого", специально вкладывает в них двойной смысл? Или это получается случайно?", "Как-то с шестым всегда что-то не так. И не только в Юлином исполнении", - комментировали пользователи.

Однако, после шквала негатива и хейта пресс-секретарь президента удалила свой пост в Instagram.

Юлия Мендель - о чем ранее сообщал Главред: