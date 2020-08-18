Мэр Умани ночевал в спальном мешке под офисом президента

Мэр Умани переночевал под Офисом президента / Фото: Telegram-канал PavlovskyNews

Мэр Умани Александр Цебрий ночь на 18 августа провел в спальном мешке под Офисом президента, протестуя против приезда в период карантина хасидов на праздник Рош Ха-Шана.

"Мэра возмутило, что людей даже не проверяют на границе на наличие справки об отсутствии коронавируса. И сейчас ему никто не может дать гарантий безопасного празднования в Умани иудейского Нового года – Рош Ха-Шана, куда съезжаются паломники", — сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Мэр хочел лично встретиьтся с президентом Владимиром Зеленским, чтобы рассказать ему о всей серьезности ситуации.

Цебрий выступает против приезда в период карантина иностранцев из "красной зоны", где много заболевших коронавирусом.

По словам руководителя, уже 300-400 паломников-хасидов прибыло в Умань.