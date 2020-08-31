УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Министр обороны призвал на службу чиновника-взяточника из Счастья

31 августа 2020, 17:31

Служащего на месте преступления задержала прокуратура.

Андрей Таран
Андрей Таран жестко наказал подчиненного / Фото: пресс-служба Минобороны

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в ведомство отзывается глава военно-гражданской администрации города Счастье Луганской области майор Дмитрий Сворцов для последующего прохождения воинской службы в качестве наказания за совершение преступления.

"Прошу вас направить в установленном порядке майора Скворцова Д.А. в распоряжение Министерство обороны Украины для дальнейшего прохождения службы", — написал Таран на своей странице в Facebook письмо главе Луганской ОГА Сергею Гайдаю.

По словам министра, Скворцов был задержан сотрудниками Управления защиты экономики при процессуальном руководстве военной прокуратуры Луганского гарнизона за получение взятки на сумму 12 тысяч грн. Инцидент произошел еще 19 августа минувшего года, а наказание провинившегося чиновника настигло только сейчас.

/ Фото: Facebook/Андрей Таран

Отметим, Скворцова назначили на должность председателя военно-гражданской администрации Счастья 5 апреля прошлого года. Теперь он будет проходить службу в рядах ВСУ.

Напомним, Офис генпрокурора разоблачил факт вымогательства и получения неправомерной выгоды должностными лицами командования ВСУ в размере почти один миллион гривен.

Как ранее сообщалось, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, экс-главу Государственной службы автомобильных дорог Украины Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

новости Украины Андрей Таран Счастье Минобороны Украины взятка. задержание
Сейчас вы просматриваете новость «Министр обороны призвал на службу чиновника-взяточника из Счастья». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

18:53
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 сентября: небывалые успехи и доходные сделки
18:51
В Беларуси бывший милиционер рассказал о подготовке Лукашенко к Майдану
18:30
В Слуге народа анонсировали работу Рады по амнистии и выборам в ОРДЛО Видео
18:12
Особый статус превратит Донбасс в пророссийское гетто - представитель ОРДЛО Видео
18:07
Полиция разогнала протест возле съезда Слуги народа Видео
17:58
К чему снится снег: толкование сновидения Видео
17:53
"Микробы и бактерии": Зеленский жестко прошелся по "слугам народа" Видео
17:33
Режиму Лукашенко грозят новые забастовки: анонсирована массовая акция студентов Видео
17:31
Министр обороны призвал на службу чиновника-взяточника из Счастья
17:28
От нардепов до комиков: Слуга народа назвала кандидатов на должности мэров Видео
16:53
Стало известно, когда ЕС намерен ввести санкции против режима Лукашенко Видео
16:49
Солист Little Big разводится с женой: стала известна причина Видео
16:37
Ученые выявили неожиданную опасность орального секса Видео
16:35
Коронавирус в школе: врач рассказал, как защитить детей Видео
16:23
Новый удар по Газпрому: названа сумма колоссальных убытков монополиста Видео
16:20
Доллар и евро готовы к прыжку: прогноз валют на ближайшую неделю
16:13
Как похудеть наверняка: ученые выявили фактор, повышающий успех в три раза Видео
15:57
Есть лазейка: как украинцам попасть в закрытую на карантин Венгрию Видео
15:44
Названы мифы о диетах, жертвами которых становятся все Видео
15:40
В Кремле готовы "обнулить" Лукашенко: у Путина предложили Беларуси помощь Видео
15:23
Лупили ногами по голове: под Днепром школьницы жестоко избили сверстницу Видео
15:21
"Онанировал на пытки": Жвания рассказал о компромате на Саакашвили Видео
15:07
В МОН анонсировали новые правила "дистанционки" Видео
15:03
"Амнистия" боевикам "Л/ДНР": у Зеленского сделали заявление о позиции Фокина Видео
15:01
Более глубокое проникновение: 4 сумасшедших позы для секса Видео
14:29
"Подыгрывает врагу": в Слуге народа потребовали выгнать Фокина из ТКГ Видео
14:20
Лукашенко запретили въезд в Латвию, Литву и Эстонию Видео
14:16
Как понизить гормон стресса: 5 доказанных способов Видео
14:03
Не все больные COVID-19 заразны: ученые сделали неожиданное открытие Видео
14:02
Украина изменила режим работы КПВВ на Донбассе с 1 сентября: названы условия Видео
13:48
Ввод войск РФ в Беларусь: у Путина назвали условия Видео
13:24
В Кремле назвали дату рандеву Путина и Лукашенко Видео
13:18
Ефремов на суде попросил исполнить "свое последнее желание"
13:10
"Назло бабушке": у Путина оценили отказ от русского языка обучения в школах Украины
13:02
Лукашенко признал авторитарность Беларуси и решил это изменить Видео
12:36
Никакого дистанционного обучения: в Ивано-Франковске продлили каникулы в школах
12:29
"Антирекорды каждый день": в Украине будет вспышка COVID-19 - Госпродпотребслужба Видео
12:28
Инфекционист рассказал, грозит ли Украине эпидемия бубонной чумы
12:28
Коронавирус в Украине не сдает позиции: снова более двух тысяч новых зараженных Видео
12:19
Коронавирус в Киеве "оживился": за сутки COVID-19 выявили у почти 300 человек Видео
12:15
Травы, которые "прокачивают" иммунитет: топ-4 Видео
11:57
"Нелепая спекуляция": Аваков набросился на Фокина за идею об амнистии боевиков Видео
11:53
Горсовет Ивано-Франковска обратился к Зеленскому из-за карантина Видео
11:45
В Минздраве РФ рассказали, когда начнут вакцинацию от коронавируса
11:28
В Госпродпотребслужбе назвали условия ужесточения карантина в Киеве Видео
11:20
"Перешел на сторону агрессора": Турчинов разругал Фокина за амнистию для боевиков
11:20
"Мы будем удивлять": режиссер Антонио Лукич заинтриговал предстоящим сериалом "СЕКС, ИНСТА и ВНО"
11:09
Когда не нужно вступать в брак: 4 причины Видео
10:59
"Не подлежат амнистии": Разумков ответил на скандальное предложение Фокина
10:54
Коронавирус в школе: в МОЗ рассказали алгоритм действий
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять