Министр обороны призвал на службу чиновника-взяточника из Счастья

Андрей Таран жестко наказал подчиненного / Фото: пресс-служба Минобороны

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в ведомство отзывается глава военно-гражданской администрации города Счастье Луганской области майор Дмитрий Сворцов для последующего прохождения воинской службы в качестве наказания за совершение преступления.

"Прошу вас направить в установленном порядке майора Скворцова Д.А. в распоряжение Министерство обороны Украины для дальнейшего прохождения службы", — написал Таран на своей странице в Facebook письмо главе Луганской ОГА Сергею Гайдаю.

По словам министра, Скворцов был задержан сотрудниками Управления защиты экономики при процессуальном руководстве военной прокуратуры Луганского гарнизона за получение взятки на сумму 12 тысяч грн. Инцидент произошел еще 19 августа минувшего года, а наказание провинившегося чиновника настигло только сейчас.

/ Фото: Facebook/Андрей Таран

Отметим, Скворцова назначили на должность председателя военно-гражданской администрации Счастья 5 апреля прошлого года. Теперь он будет проходить службу в рядах ВСУ.

Напомним, Офис генпрокурора разоблачил факт вымогательства и получения неправомерной выгоды должностными лицами командования ВСУ в размере почти один миллион гривен.

Как ранее сообщалось, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, экс-главу Государственной службы автомобильных дорог Украины Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.