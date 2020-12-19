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"Мнимая поддержка": в Крыму огрызнулись из-за "заигрывания" Киева с Анкарой

19 декабря 2020, 13:41
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Турция считает Крым своим, заявил Александр Молохов.

Крым
В Крыму оценили взаимоотношения Украины и Турции / Reuters

В Крыму прокомментировали взаимоотношения между Украиной и Турцией на фоне проблемы с аннексированным Россией полуостровом.

По этому вопросу высказался руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, передает РИА Новости.

По его словам, якобы заигрывание Украины с Турцией относительно крымского вопроса обернется плачевно. Турция якобы считает Крым своим.

По его словам, в геополитических проектах Турции "нет места для сильной и независимой Украины".

"Мнимая поддержка Турции обернется для Украины плачено, так как им нужна безвольная страна для реализации своих геополитических интересов, никак не связанных с украинскими", - сказал он.

Резолюция ООН по Крыму:

  • Резолюция была принята в понедельник, 7 декабря. В ней говорится о "прогрессирующей милитаризации Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой".
  • 7 декабря в МИД Украины поприветствовали принятие Генассамблеей ООН проекта усиленной резолюции Украины о российской милитаризации оккупированного Крыма. Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что обновленная резолюция является новым элементом растущего правового давления на Россию.
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