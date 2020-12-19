"Мнимая поддержка": в Крыму огрызнулись из-за "заигрывания" Киева с Анкарой

В Крыму оценили взаимоотношения Украины и Турции / Reuters

В Крыму прокомментировали взаимоотношения между Украиной и Турцией на фоне проблемы с аннексированным Россией полуостровом.

По этому вопросу высказался руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, передает РИА Новости.

По его словам, якобы заигрывание Украины с Турцией относительно крымского вопроса обернется плачевно. Турция якобы считает Крым своим.

По его словам, в геополитических проектах Турции "нет места для сильной и независимой Украины".

"Мнимая поддержка Турции обернется для Украины плачено, так как им нужна безвольная страна для реализации своих геополитических интересов, никак не связанных с украинскими", - сказал он.

Резолюция ООН по Крыму: