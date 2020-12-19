"Мнимая поддержка": в Крыму огрызнулись из-за "заигрывания" Киева с Анкарой

Турция считает Крым своим, заявил Александр Молохов.
В Крыму прокомментировали взаимоотношения между Украиной и Турцией на фоне проблемы с аннексированным Россией полуостровом.
По этому вопросу высказался руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, передает РИА Новости.
По его словам, якобы заигрывание Украины с Турцией относительно крымского вопроса обернется плачевно. Турция якобы считает Крым своим.
По его словам, в геополитических проектах Турции "нет места для сильной и независимой Украины".
"Мнимая поддержка Турции обернется для Украины плачено, так как им нужна безвольная страна для реализации своих геополитических интересов, никак не связанных с украинскими", - сказал он.
Резолюция ООН по Крыму:
- Резолюция была принята в понедельник, 7 декабря. В ней говорится о "прогрессирующей милитаризации Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой".
- 7 декабря в МИД Украины поприветствовали принятие Генассамблеей ООН проекта усиленной резолюции Украины о российской милитаризации оккупированного Крыма. Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что обновленная резолюция является новым элементом растущего правового давления на Россию.
Автор: Алексей Тычина