"Мы этот курятник разгоним быстро": капитан Нацгвардии "разнес" тактику оккупантов

Войска РФ / Reuters, Цензор.НЕТ

Капитан Нацгвардии Петр Кузык заявил, что российские оккупанты в боях с защитниками Украины применяют странную тактику.

Как он рассказал в интервью Цензор.НЕТ, противник по четыре часа бомбит и обстреливает позиции, потом пускает пехоту (которая уничтожается), далее – танки (они или сжигаются, или отбрасываются назад). Затем все повторяется по той же схеме.

Нацгвардеец признался, что артиллерия "надоедают, честно говоря".

"Поэтому мы с нетерпением ждем контрбатарейных систем. Говорят, они уже едут", – заявил Кузык.

Военный сказал, что посте поставок западного оружия украинские бойцы "разгонят этот курятник очень быстро".

Капитан сейчас находится в районе Северодонецка (Луганская область), где продолжаются бои. Он пояснил: пока что у россиян больше артиллерии. Кроме того, количество оккупантов тоже немаленькое.

"У них здесь личного состава, как за сараем. У них реально преимущество в артиллерии. И они этим активно пользуются", – рассказал Кузык.

Он добавил, что на указанном направлении геройски воюют все украинские защитники. Это и Национальная гвардия, и ВСУ, и добровольческие подразделения.

"Все активно друг другу помогают", - заявил капитан.

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Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что войска России начали постепенно переходить к обороне на всей линии фронта. Захватчики окапываются и пытаются занять более выгодные позиции для оборонительных действий.

В Североатлантическом альянсе считают, что Украина может победить в войне с Россией. Как полагают в НАТО, украинским войскам уже удалось изменить ход событий в военных действиях. Поэтому у Киева появится возможность вернуть захваченные российским государством Крым и Донбасс.

Аналитики американского Института изучения войны прогнозируют попытку российских войск удержать свои позиции к западу от города Волчанск Харьковской области. Они попытаются сохранить линию обеспечения своей группировки под Изюмом. Наступать там они уже не могут, поскольку потерпели неудачу. Оккупанты могут вывести свои войска из региона, а армия Украины пойти в наступление на Изюмском направлении.

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