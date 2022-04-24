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На Пасху оккупанты убили двоих детей в Донецкой области

24 апреля 2022, 12:52

Погибли две девочки 14 и 5 лет из Очеретинской громады. Дом на улице Мира, где жила их семья, разрушен. Украинцев призвали эвакуироваться из прифронтовой зоны.

игрушка, война, дети
​​​​​В Донецкой области в пасхальное утро погибли две девочки 14 и 5 лет / Фото Reuters

Утром в воскресенье, 24 апреля, российские оккупанты убили двоих детей в Донецкой области.

Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, погибли две девочки 14 и 5 лет.

"Жизнь двоих детей из Очеретинской громады забрали российские оккупанты в это пасхальное утро. Дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен", - написал Кириленко.

"За преступления, которые творят оккупанты на нашей земле, им не будет прощения - ни от Бога, ни от людей", - добавил он.

Руководитель области также еще раз призвал земляков эвакуироваться из прифронтовой зоны.

"Берегите жизнь – свою и своих детей. Именно это, а не обжитые квартиры и дома, является самой высокой ценностью. Все разрушенное восстановим. Главное – остановить орду. А гражданским – выжить", – подчеркнул Кириленко.

Читайте такжеДочь женщины с красным маникюром, ставшей символом оккупированной Бучи, рассказала историю материОтметим, по официальным данным на утро 24 апреля 2022 года, от рук российских оккупантов погибли 213 детей и более 389 - ранены.

Как сообщал Главред, в Мариуполе погибли две юные актрисы городского театра – Елизавета и Соня. Девочки играли в местном театре Концепция. Лиза и Соня исполняли роль Люсси в спектакле "Лев, Колдунья, Платяной шкаф" по книге "Хроники Нарнии".

Погибли девочки в результате обстрелов города российскими захватчиками.

Напомним, Кремль публично отказался от пасхального перемирия, и российские оккупанты готовятся к новым обстрелам мирного населения и защитников Украины на Пасху 2022. Ради забавы захватчики пишут на снарядах "Христос Воскрес!". Об этом свидетельствует очередной перехват разговора, опубликованный Службой безопасности Украины.

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