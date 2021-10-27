На рынке в Мариуполе в туалет пускают лишь "избранных" с прививкой

В туалет не попадешь без прививки / ТСН

На одном из рынков города Мариуполь в туалет не пускают без сертификата о вакцинации от коронавируса, говорится в объявлении, которое появилось в Instagram.

Так, в нем администрация центрального рынка предупреждает, что воспользоваться уборной смогут только те, кто:

прошел вакцинацию, полную или частичную

имеет отрицательный результат тестирования на COVID-19

документ про выздоровление (в бумажном виде или с использованием мобильного приложения "Дия").

Под постом украинцы иронизируют, что теперь для похода в туалет нужно готовиться заранее, а лучше записаться в электронную очередь. Также люди советуют установить рядом пункт вакцинации, так как желающих будет много.

Напомним, ранее Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.

Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.