Над Украиной кружил самолет ВВС Британии: все подробности

Российские пропагандисты были очень обеспокоены этой информацией.

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В Украине заметили британский учебный самолет / Коллаж Главреда. Фото: Википедия, скриншот

Над городами Украины пролетал тренировочный самолет воздушных сил Британии Grob Prefect T1. Судя по данным Flightradar24, он побывал почти во всех регионах за исключением фронтовой зоны.

Grob Prefect T1 используется в Британии на начальном этапе летательной подготовки как среди военных, так и среди гражданских. Благодаря низко посаженному хвосту "птичка" имитирует некоторые типы самолетов.

В частности, начиная с 15:30 вторника 16 июля Grob Prefect T1 пролетал Кировоградскую, Винницкую, Киевскую, Черкасскую области. Побывал также на Волыни и Львовщине, в Одесской и Николаевской областях.

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Россияне уже говорят о "провокации", утверждают, что Украине передали самолеты "как военную помощь", и оправдываются, почему оккупанты пропустили появление Grob Prefect T1, - мол, может, РФ таким образом "исследует новую цель".

В России опасаются, что Украина будет применять эти самолеты как разведчики.

F-16 в Украине - что стоит знать

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о начале передачи Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании. Об этом он сообщил на NATO Public Forum в Вашингтоне, где проходит саммит НАТО.

На фоне отправки F-16 Зеленский обсудил удары по РФ ракетами Storm Shadow.

В России же по этому поводу устроили истерику. Пресс-атташе МИД России Мария Захарова пыталась оскорбить страны Запада. В то же время председатель оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов попытался успокоить российскую публику - мол, это не повлияет на поле боя.

К слову, россияне с начала лета пытаются выследить F-16. За июнь враг совершил 6 массированных комбинированных ударов по аэродромам Украины.

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