'Надо действовать на опережение': Данилов предложил новую стратегию борьбы с российскими ракетами

Данилов заявил, что Украине нужна современная система ПВО / Фото Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина должна действовать на упреждение и уничтожать российские ракеты еще до их пуска.

Как отметил секретарь СНБО на своей странице в Twitter, Украине нужна современная система противовоздушной обороны и дальнобойные ракеты, которые помогут применить новую стратегию в борьбе с российскими обстрелами.

"Россия, переговоры. Главное условие президента Украины – восстановление территориальной целостности Украины. Гарантия исполнения – современная ПВО, авиация, танки и дальнобойные ракеты. Стратегия – действия на опережение. Российские ракеты должны быть уничтожены до момента пуска в воздухе, на земле и море", - написал Данилов.

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Военная помощь Украине

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки выделяют Украине очередной транш помощи в сфере безопасности на сумму $ 275 млн. В новый транш помощи входят средства: для приобретения дополнительных боеприпасов для ракетных систем HIMARS; 5 тыс. высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов; свыше 1,3 тыс. противотанковых систем; 125 армейских внедорожников; четыре спутниковые антенны.

Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США оказали Украине военную помощь на сумму более $18,5 млрд.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Между тем СМИ сообщили, что на военной авиации Украины была установлена израильская система Smartshooter, которая поможет перехватить иранские дроны-камикадзе. Она управляется с помощью искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Smartshooter заработала на легких самолетах и беспилотниках.

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