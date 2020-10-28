Напавший на журналистку в поезде Мариуполь-Киев предложил жертве путевку в Египет

Виталий Рудзько / Нацполиция

Тележурналистка Анастасия Луговая, на которую летом нынешнего года в поезде Мариуполь - Киев напал и попытался изнасиловать трижды судимый Виталий Рудзько, рассказала о том, как идет суд по ее делу.

Об этом сообщает портал Страна. По словам Луговой, на первом судебном заседании во вторник, 27 октября, Рудзько попросил у нее прощения, а в качестве компенсации за нанесенный ущерб внезапно предложил оплатить ей путевку в Египет.

"Рудзько начал извиняться, но делал это явно заученным текстом. Говорил, мол, Анастасия, извините, бес попутал, и вообще отпустите меня, я больной, у меня онко, рак, сердце - все подряд. Якобы еще и двое детей, хотя это недоказано. Потом он резко передумал ‒ сказал, что я вообще его оболгала, у него и в мыслях ничего не было, а я все вру. А после сказал, что готов возместить причиненный ущерб. Сказал: "Много денег у меня нет, но на поездку в Египет соберу". Я, конечно, была в шоке. Вот, оказывается, как можно получить путевку в Египет. Не понимаю, что вообще у человека в голове и как такое можно ляпнуть. Он сам себе роет яму", ‒ рассказала она.

Суд продлил срок содержания под стражей для Рудзько еще на шестьдесят дней. Следующее по данному делу судебное заседание назначено на 24 ноября нынешнего года.

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Попытка изнасилования в поезде - что было ранее: