Скандальному нардепу Юрченко избрали меру пресечения

Суд арестовал народного избранника с возможностью внесения залога.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Юрченко в виде ареста. Однако суд предоставил возможность освобождения под залог в размере 3,1 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Александр Юрченко – дело о взятке:
- Правоохранители из НАБУ задержали помощника нардепа Ивана Фищенко.
- Фищенко якобы взял первую часть (13 тысяч долларов США) из суммы в 200 тысяч долларов, которые он должен был передать начальнику за лоббирование в Раде законопроекта о бытовых отходах.
- Высший антикоррупционный суд Украины избрал для Фищенко меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей (с возможностью внесения залога в размере 1,552 млн гривен).
- Позднее нардеп от Слуги народа Александр Качура написал о том, что Александр Юрченко покинул фракцию после громкого задержания на взятке его помощника.
- Далее в Сети появилась информация о том, что Юрченко более десяти лет назад задерживался милицией за кражу пива в магазине.
Автор: Екатерина Трохимчук