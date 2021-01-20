"Народ спивается - идти некуда": украинские торговцы пожаловались на локдаун

Украинские торговцы пожаловались на локдаун / УНИАН

Согласно условиям коронавирусного локдауна, с 8 по 24 января в Украине запрещено продавать в заведениях торговли непродовольственные и немедицинские товары ‒ одежду, игрушки, канцелярские принадлежности. Однако, как сообщает Газета по-украински, часть заведений продолжает торговать ‒ в полуподпольных условиях

"Каждый крутится, как может. Переходить в интернет ‒ не вариант. У мелких магазинов сайтов нет. У людей бизнес упал. Два друга на днях закрылись. Один торговал турецкой одеждой, другой - инструментами. Надоело выкручиваться, как это я. Зато хорошо пивным маркетам. Выручка большая. Ведь на локдауне народ спивается. Идти некуда, а это хоть какое-то развлечение ", ‒ рассказал журналистам владелец магазина сантехники возле станции метро Минская в Киеве.

Понемногу работают и экспресс-парикмахерские. Согласно карантинным нормам, всех клиентов они должны принимать и обслуживать после предварительной записи. Однако часть заведений попросту не придерживаются и принимают людей, которые приходят с улицы.

"Будем считать, что вы пришли по предварительной записи. Клиентов ненамного меньше. Зато увеличилось количество тех, кто зовет делать стрижки к себе домой", ‒ заявила сотрудница экспресс-парикмахерской в Оболонском районе.

Сами владельцы магазинов с непродовольственными товарами оправдывают нарушения локдауна так ‒ дескать, им перейти в Интернет тяжело, поскольку их товары там трудно клиентам подобрать и оценить.

"Когда дома ремонт, то надо собственноручно покупку осматривать, замерять. Мы работаем. Входные двери обнесли красной лентой, окна закрыли. Но черный вход сзади магазина открыт. Люди туда подъезжают", ‒ рассказал собственник строительного магазина Дмитрий.

Читайте такжеЛяшко раскрыл "сокровенную вещь" насчет локдауна в Украине

Напомним, ранее сообщалось: