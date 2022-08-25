Вокруг Запорожской АЭС могут создать демилитаризованную зону - предложение Госдепа США

Вокруг Запорожской АЭС предлагают создать демилитаризованную зону / коллаж фото УНИАН

В Украине могут создать в районе Запорожской АЭС демилитаризованную зону. С таким призывом выступила заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружением и международной безопасностью Бонни Дженкинс, сообщает РБК-Украина.

США призывают российских оккупантов прекратить все военные действия на территории ЗАЭС.

"Создание демилитаризованной зоны вокруг атомной станции - это то, на чем мы продолжаем настаивать", - сказала Бонни Дженкинс.

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Она добавила, что РФ принуждает международное сообщество к принятию ее позиции относительно "демонтажа Украины как геополитической единицы".

"Украина - суверенное и независимое государство. Мы не можем смириться с такой судьбой Украины или любого другого суверенного государства", - добавила Дженкинс.

Заместитель госсекретаря также убеждена, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должен состояться как можно раньше.

Ситуация на Запорожской АЭС

Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого были риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

Напомним, обстрелы на Запорожской АЭС координируют сотрудники "Росатома". Они всегда знают, где и когда будет обстрел, а оккупанты спокойно ходят по территории станции во время обстрелов.

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