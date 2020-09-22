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Назначен новый исполняющий обязанности директора ГБР

22 сентября 2020, 06:58

Ранее Алексей Сухачев занимал пост заместителя директора Бюро

Алексей Сухачев
Алексей Сухачев / Фото dbr.gov.ua

Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований назначен Алексей Сухачев.

Информация об этом размещена на сайте ГБР.

Ранее Сухачев занимал пост заместителя директора Бюро. Теперь замдиректора стал Александр Соколов, который с весны 2020 года занимал должность и.о. главы ГБР.

Фото dbr.gov.ua

Алексей Сухачев: что о нем известно

Алексей Сухачев родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

Доктор юридических наук, защитил диссертацию по специальности – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. Заслуженный юрист Украины.

С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя главного управления центрального управления СБУ.

В 2017-2019 годах работал заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры.

В 2019-2020 годах проходил военную службу в Службе внешней разведки

По результатам открытого конкурса в августе 2020 назначен на должность заместителя директора ГБР.

Напомним:

  • 27 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора Госбюро расследований и назначил депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора.
  • 17 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность Генерального прокурора.
Алексей Сухачев новости Украины ГБР
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