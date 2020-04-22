"Повторить ошибку Порошенко": политолог указал, почему не нужно назначать Саакашвили в правительство

Саакашвили может спровоцировать конфликты в правительстве / УНИАН

Политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что решение президента Владимира Зеленского назначить вице-премьером бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили является крайне ошибочным, поскольку неизбежно повлечет за собой противостояние с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Саакашвили попытается безумно влиять на премьер-министра Дениса Шмыгаля - предлагать свои решения или упрекать, что принимаются неправильные решения. То есть неизбежно будет давление на Шмыгаля и соревнования Саакашвили с премьер-министром. А любому премьеру, конечно, это не понравится", - сказал он в комментарии Главреду.

По словам Фесенко, не следует забывать о минувшем конфликте между Аваковым и Саакашвили, который может вспыхнуть с новой силой. Он полагает, что какое-то время чиновники будут сдерживать эмоции, однако малейшее недоразумение может привести к новой вспышке недопонимания.

"А Зеленский, как известно, очень не любит конфликтов в своей команде. Только начинаются споры и соревнования между людьми, он сначала пытается утолить конфликт, нейтрализовать, а затем, если нельзя ничего сделать, он удаляет наиболее конфликтную человека из команды", –добавил он.

Читайте также"Тихо в бункере плачет Петя": Саакашвили согласился работать в КабминеПолитолог отметил, что Зеленский может оказаться в сложной ситуации, когда ему в конфликтной ситуации необходимо будет выбрать, кто прав, а кто виноват. Он добавил, что президент может повторить ошибки своего предшественника Петра Порошенко, который в результате сам стал объектом критики со стороны Саакашвили.

"Если Саакашвили не удастся продемонстрировать быстрый результат, и будет критика в его адрес, он будет делать то же, что делал в Одессе и после того - критиковать сначала людей в правительстве, а затем и самого президента. Поэтому Зеленский, назначая Саакашвили на любые должности в правительстве, рискует повторить ошибку Порошенко", - подытожил эксперт.

Напомним, в Офисе президента подтвердили информацию о том, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был приглашен на работу в Кабинет министров.

Как ранее писал Главред, Михаил Саакашвили возвращается в украинскую власть. Бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии может занять должность вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.