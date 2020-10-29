Не только дороги - Кабмин разрешил тратить деньги из COVID-фонда на сериалы

Кабмин разрешил тратить деньги из COVID-фонда на сериалы / УНИАН

Украинское правительство разрешило тратить на отдельные этапы производства патриотических сериалов деньги из фонда борьбы с COVID-19.

Об этом сообщили представители пресс-службы Минкультуры и информационной политики. По их словам, Кабмин одобрил проект соответствующего постановления. "Это позволит более эффективно использовать 100 млн грн, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса", – рассказали в Минкульте.

В предыдущем постановлении Кабмина на тему эту указывалось, что денежные средства должны быть использованы на съемки сериалов к концу нынешнего года.

"Поэтому возникла необходимость предусмотреть возможность их использования не только для покрытия затрат на производство всего телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных периодов (этапов)", – пояснили в Минкульте.

Читайте такжеВ Минфине рассказали, сколько потратили денег из COVID-фонда

Напомним, ранее Главред сообщал: