Не только дороги - Кабмин разрешил тратить деньги из COVID-фонда на сериалы

Как утверждают в Минкульте, решение правительства поможет культурной отрасли в условиях коронакризиса.
Украинское правительство разрешило тратить на отдельные этапы производства патриотических сериалов деньги из фонда борьбы с COVID-19.
Об этом сообщили представители пресс-службы Минкультуры и информационной политики. По их словам, Кабмин одобрил проект соответствующего постановления. "Это позволит более эффективно использовать 100 млн грн, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса", – рассказали в Минкульте.
В предыдущем постановлении Кабмина на тему эту указывалось, что денежные средства должны быть использованы на съемки сериалов к концу нынешнего года.
"Поэтому возникла необходимость предусмотреть возможность их использования не только для покрытия затрат на производство всего телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных периодов (этапов)", – пояснили в Минкульте.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- В августе министр культуры Александр Ткаченко рассказал о том, что Кабмин запустил программу выдачи грантов для культурной отрасли, которая позволяет использовать предоставленный государством 1 млрд гривен.
- В ее рамках на производство патриотических сериалов будет выделено 100 млн гривен, 590 млн гривен получит Украинский культурный фонд, а 50 млн гривен достанутся агентству Госкино.
- Позднее правительство выделило из Фонда борьбы с COVID-19 на доплаты полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность украинцев во время карантина, около 2 млрд гривен.