Негодующие ФОПы устроили "коридор позора" зрителям концерта студии Квартал-95

ФОПы устроили "коридор позора" зрителям концерта студии Квартал-95 / t.me/KlymenkoTime

Во вторник, 22 декабря, активисты протестного движения SaveФОП привели предпринимателей к зданию дворца "Украина", где в 19:00 начался концерт бывших коллег президента Украины Владимира Зеленского - студии "Квартал 95". Предприниматели требуют дать им право работать во время карантина, который власти собираются ввести на период с 8 по 24 января. Также требованием предпринимателей является создание комиссии с участием представителей SaveФОП, чтобы власть советовалась с ними о решениях, которые касаются предпринимателей.

Бунтующие ФОПы, которые пришли к дворцу "Украина", вначале кричали "Зе, ответь за базар", пытаясь таким образом надавить на президента. Также они развернули огромный плакат с этим лозунгом. Потом бизнесмены начали кричать "Ганьба!" зрителям, которые пришли на концерт, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

"Протестующие SaveФОП, которые ждут актеров "95 Квартала" под Дворцом "Украина" в Киеве начали... кричать "Ганьба!" зрителям, которые приходят на концерт. Зачем, почему - думается нам, они и сами не до конца понимают", - сказано в сообщении.

Также стало известно, что после того, как протестующие ФОПы вернулись на Майдан и встретились с теми, кто всё это время оставался там, чтобы его силовики не заняли, все разбрелись.

ФОПы на Майдане начали расходиться / t.me/KlymenkoTime

Отметим, сегодня днем протестующие отправились маршем к Офису президента, где требовали "недопущения необоснованных ограничений локдауна, которые ограничивают право на труд".

После этого они пошли ко дворцу "Украина", где проходит концерт "Квартала-95". Организаторы протеста отметили, что они будут обращаться к друзьям и коллегам Зеленского, чтобы они приняли меры.

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