Негодующие ФОПы устроили "коридор позора" зрителям концерта студии Квартал-95

Люди, которые пришли на концерт юмористов, натолкнулись на агрессию предпринимателей.
Во вторник, 22 декабря, активисты протестного движения SaveФОП привели предпринимателей к зданию дворца "Украина", где в 19:00 начался концерт бывших коллег президента Украины Владимира Зеленского - студии "Квартал 95". Предприниматели требуют дать им право работать во время карантина, который власти собираются ввести на период с 8 по 24 января. Также требованием предпринимателей является создание комиссии с участием представителей SaveФОП, чтобы власть советовалась с ними о решениях, которые касаются предпринимателей.
Бунтующие ФОПы, которые пришли к дворцу "Украина", вначале кричали "Зе, ответь за базар", пытаясь таким образом надавить на президента. Также они развернули огромный плакат с этим лозунгом. Потом бизнесмены начали кричать "Ганьба!" зрителям, которые пришли на концерт, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.
"Протестующие SaveФОП, которые ждут актеров "95 Квартала" под Дворцом "Украина" в Киеве начали... кричать "Ганьба!" зрителям, которые приходят на концерт. Зачем, почему - думается нам, они и сами не до конца понимают", - сказано в сообщении.
Также стало известно, что после того, как протестующие ФОПы вернулись на Майдан и встретились с теми, кто всё это время оставался там, чтобы его силовики не заняли, все разбрелись.
Отметим, сегодня днем протестующие отправились маршем к Офису президента, где требовали "недопущения необоснованных ограничений локдауна, которые ограничивают право на труд".
После этого они пошли ко дворцу "Украина", где проходит концерт "Квартала-95". Организаторы протеста отметили, что они будут обращаться к друзьям и коллегам Зеленского, чтобы они приняли меры.
Протесты ФОПов - о чем сообщалось ранее:
- 4 декабря в центре Киева протестующие физлица-предприниматели (движение SaveФОП!) перекрыли правительственный квартал. Предприниматели организовали очередной массовый протест против введения кассовых аппаратов. В то же время начались стычки с полицией.
- 4 декабря Рада приняла закон о помощи во время карантина: ФОПам выплатят по 8 тысяч. Была одобрена помощь путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.
- Выплаты стартовали с 14 декабря. В первый же день в работе портала "Дія", через который подают заявку на выплату, возникли сбои из-за рекордной активности пользователей.
- 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
- 17 ноября Рада рассмотрела доработанный проект закона об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Но лишь 17 народных избранников IX созыва поддержали обновленный документ.
- 3 ноября предприниматели устроили протесты возле Верховной рады. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.