Ультиматум Трампа для Путина и заявления Зеленского: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 22 января по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

Главные новости Украины по состоянию на 22:00 22 января / Коллаж Главред, фото: УНИАН, СтратКом ВСУ, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, 22 отдельная механизированная бригада

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

"Для танго нужны двое": Трамп пригрозил РФ санкциями из-за отказа от переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров по войне Украине.

Во время выступления в Белом доме Трамп сообщил, что скоро поговорит с Путиным и готов с ним встретиться в любое время, когда он захочет, пишет Bloomberg.

Зеленский сделал заявление об оккупированной территории Украины: что сказал

Украина не согласится на компромисс, который предусматривал бы признание оккупированных территорий частью РФ, даже под давлением всех союзников. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями Международной медиаарады.

По его словам, для Украины оккупированные территории всегда будут оставаться украинскими до момента их возвращения под контроль государства.

Переговоры Трампа с Путиным: у Зеленского спрогнозировали вероятный сценарий

Переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным дадут понять президенту США Дональду Трампу, что со страной-агрессором не о чем договариваться, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Когда Трамп поговорит с Путиным, здесь нет разницы, будет ли это формат телефонного разговора или какой-то другой формат, в этот момент для него станет понятно, что с РФ нет смысла договариваться о чем-то", - подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

Зеленский назвал главное условие вступления Украины в НАТО и раскрыл сценарий

Ранее некоторые государства блока НАТО вели непрозрачную политику в отношении Украины и не поддерживали ее вступление в Альянс, заявил президент Владимир Зеленский.

"Это были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, потому что проходили десятилетия, а Украина так и не стала членом НАТО. Это было нечестно", - подчеркнул он во время встречи с представителями Международной медиарады.

Трамп поручил Киту Келлогу закончить войну в Украине за сто дней - WSJ

Президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине генерал-лейтенанту Киту Келлогу закончить войну Украины с Россией за сто дней, однако почти никто не думает, что он сможет это сделать - особенно россияне. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что роль Келлога как специального посланника в Украине - это скорее "начальный гамбит" в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать сам.

Риск возобновления войны: у Трампа сделали важное заявление о мире в Украине

Целью новой вашингтонской администрации является завершение войны в Украине таким образом, чтобы через несколько лет она не началась снова, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Конфликт должен закончиться, и политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы он закончился. Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь ему закончиться", - подчеркнул он в эфире СВЅ Mornings.

После мирного соглашения: РФ может быстро восстановиться и начать новую войну

Обещание президента США Дональда Трампа выступить посредником в мирном соглашении между Украиной и страной-агрессором Россией позволит Кремлю восстановить военную мощь и вступить в сговор с "новой осью агрессоров". Об этом заявил высокопоставленный командующий британской армии, генерал-лейтенант Майк Элвисс, пишет The Times.

По его словам, как только закончится война в Украине, начнется гонка за восстановление бронетанковых войск, поскольку страны будут готовиться к следующей войне.

Успешная диверсия в Донецке: партизаны сожгли военный автомобиль РФ - детали

Партизаны провели успешную диверсию в Донецке. Они сожгли военный автомобиль россиян неподалеку военной части В/Ч 08802 бригады Кальмиус, которая активно воюет на Донецком направлении. Об этом сообщило партизанское движение Атеш.

Отмечается, что транспортное средство, подготовленное для перевозки боеприпасов и личного состава, также было оснащено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В ВСУ сделали тревожное заявление о преобладающих силах РФ и назвали направление

За прошедшие сутки, 21 января 2025 года, на Харьковском направлении наши воины отражали вражеские атаки в Волчанске, а на Купянском направлении противник штурмовал позиции Сил обороны вблизи Двуречной и Новой Кругляковки.

Избиение в Белой Церкви: в НПУ ответили, есть ли среди фигурантов дети чиновников

В полиции опровергли информацию о том, что к избиению 12-летней девочки в Белой Церкви 11 января причастны дети чиновников или правоохранителей. Также правоохранители не подтвердили связь инцидента с наркотиками. Об этом сообщил на брифинге руководитель следственного управления ГУ Национальной полиции в Киевской области Виктор Луговой.

"В настоящее время отсутствует какая-либо информация о том, что участники происшествия или их родители являются чиновниками или правоохранителями. Этот вопрос также тщательно проверяется", - сказал он.

Украинские воины разгромили в бою военных КНДР: враг понес серьезные потери

В Курской области страны-агрессора России состоялся ожесточенный бой между операторами ССО ВСУ и северокорейскими военными, в результате которого вражеские силы понесли потери.

Как сообщили в Силах Специальных Операций, военные КНДР наступали на украинские позиции, но их вовремя обнаружили операторы 8-го полка ССО ВСУ, которые вместе с пехотинцами удерживали противника более 8 часов.

Взрывы гремели в шести областях: РФ атаковала Украину десятками ударных дронов

Российские оккупанты атаковали Украину в ночь на среду 99-ю ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

В результате 65 из них удалось сбить, а 30 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий, сообщается в Telegram ВС ВСУ.

Какой будет война в 2025 году: генерал НАТО оценил угрозу прорыва фронта

У агрессорки России сегодня нет военного потенциала для того, чтобы реализовать быстрое наступление на поле боя с массовым прорывом фронта. Враг испытывает нехватку военных. В 2025-м будет больше небольших наступательных действий, а военная поддержка Украины со стороны США вряд ли прекратится. Об этом заявил американский генерал, командующий объединенных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Как сообщает Голос Америки, на полях Всемирного экономического форума в Давосе он рассказал о том, что не верит во внезапное поражение Украины и резкий прорыв со стороны российских оккупантов.

"Время перемен настало": Орбан призвал отменить санкции против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал снять санкции Европейского Союза против страны-агрессора России. Об этом он заявил на своей странице в Х.

По его словам, введенные против России санкции якобы уничтожили конкурентоспособность европейской экономики.

Миллионная армия для Украины: Зеленский выдвинул неожиданное предложение

Для защиты от России Украине понадобится армия численностью около миллиона человек, пока страна не вступит в альянс по безопасности, заявил президент Владимир Зеленский.

"Нам нужен миллион военных в обороне, если Путин придет с миллионом-полтора", - отметил он во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Тотальное давление на Путина: Зеленский спрогнозировал жесткие методы Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о методах давления, которые президент США Дональд Трамп может применить в отношении российского диктатора Владимира Путина.

Во время встречи с представителями Международной медиарады он предложил применить тотальные санкции против страны-агрессора России и передать Киеву все необходимое оружие для борьбы с оккупантами РФ.

В ближайшее время: союзники обсудят гарантии безопасности для Украины - Шольц

Союзники в ближайшее время обсудят гарантии безопасности, ведь даже после завершения войны для Украины нужно обеспечить безопасное будущее. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Funke.

"Во-первых, было бы хорошо, если бы война в Украине закончилась. Но даже тогда мы все равно должны были бы обеспечить безопасное будущее Украины", - сказал он.

Украина не по зубам России: авторитетный генерал США раскрыл главный план Путина

Агрессору России не хватает солдат на поле боя, ее войска не способны на глубокие прорывы фронта. Кремль не может победить Украину и надеется лишь на то, что США, Великобритания и другие страны откажутся от поддержки Киева. Об этом заявил генерал, бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.

В интервью подкасту In the Bunker with Darth Putin KGB он сказал о том, что россияне "еле двигаются" на фронте и испытывают нехватку солдат, в связи с чем к боевым действиям подключили военных из КНДР.

Северная Корея направит на Курщину подкрепление из новых солдат КНДР - NYT

Прошлой осенью Северная Корея направила в страну-агрессора Россию около 11 тысяч своих военных для участия в боевых действиях на территории Курской области на стороне РФ.

Как пишет издание The New York Times, еще в начале декабря 2024 года стало известно, что около трети северокорейцев, прибывших на российскую территорию, погибли или получили ранения. А по последним данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского потери КНДР уже составляют почти половину от отправленных в Россию военных.

Финал войны в Украине: у Зеленского рассказали о контактах с командой Трампа

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о налаживании неформальных коммуникаций между украинской стороной и командой президента США Дональда Трампа.

"Я бы сказал так, что определенные коммуникации неформальные (с командой Трампа - ред.), они и сегодня есть на разных уровнях. Здесь вопрос в том, что команде уже действующего президента (США - ред.) надо четко заявить о своей позиции относительно финала войны", - подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.

Россия рухнет за 8 месяцев: названы два нужных шага

Страна-оккупант Россия рухнет за 8 месяцев, если серьезно нарастить удары по ее территории и усилить международное давление на Кремль. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Как сообщает РБК-Украина, он рассказал о том, что также нужно применить жесткую политику к странам, которые помогают Москве обходить санкции.

По мнению чиновника, нужный сценарий запустят эффективные удары по территории России, которые приведут к паническим социальным настроениям.

Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: что грозит нападавшим - новые детали

На днях в соцсетях появилось видео, где группа подростков жестоко издевается над девушкой и требует у нее деньги. На записи видно, как девочку бьют руками и ногами, приклеивают к ее голове использованную жевательную резинку, распыляют в лицо неизвестное вещество и забирают мобильный телефон. За издевательствами наблюдали другие подростки, которые все это фиксировали на камеру.

Жертвой избиения стала 12-летняя девочка, по имени Ярослава. Ее отец, а также родной и двоюродный братья сейчас находятся на фронте, защищая Украину от российских оккупантов. Мать пострадавшей обратилась в полицию. Правоохранители уже установили десять человек, причастных к избиению школьницы.

Главред собрал главное, что стоит знать об избиении девушки в Белой церкви.

Прикрывал отход побратимов: на фронте погиб 68-летний пластун и ОУНовец

В мае 2024 года, прикрывая отход побратимов в Волчанске под Харьковом, погиб командир штурмовых подразделений и бывший комбат, полковник Константин Жук с псевдонимом "Нельсон". Об этом сообщает спецподразделение ГУР МО "Братство" в Facebook.

Разведчики успешно ударили FPV-дронами по позициям российской армии в Теткино Курской области. Удалось уничтожить важное спутниковое оборудование. Об этом сообщили в ГУР.

Отмечается, что бойцы ГУР МО Украины 17 января в районе населенного пункта Теткино обнаружили вражескую позицию, где находилось важное спутниковое оборудование.

В ЕС признали угрозу нападения РФ и назвали дату: в СНБО раскрыли два сценария

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия может атаковать Евросоюз уже в 2028 году. Она призвала Европу увеличить инвестиции в оборону, ведь сейчас Владимир Путин тратит на армию в пять раз больше, чем Брюссель. На это заявление отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram.

Коваленко отметил, что Россия может быть готова к войне с НАТО через 4-6 лет, если Запад будет продолжать политику слабых ограничений. В таком случае война вероятно начнется со стран Балтии.

Новый президент США Дональда Трамп призвал Россию и лично российского диктатора и военного преступника Владимира Путина прекратить полномасштабную войну в Украине и пригрозил последствиями. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что его целью никогда не было навредить России.

"Путин для него никто": Зеленский сделал ряд важных заявлений о Трампе

Войска США должны стать частью миротворческой миссии, развернутой в Украине. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский новому президенту США Дональду Трампу, сообщает Bloomberg.

Президент акцентировал на том, что у европейских союзников недостаточно солдат для сдерживания российского диктатора Владимира Путина. Зеленский недоволен заявлением о том, что сил Европы якобы будет достаточно.

Обогатился на $1 млн во время войны: главному психиатру ВСУ избрали меру пресечения

Главному психиатру Вооруженных сил Украины Олегу Друзю, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму более 1 миллиона долларов, избрали меру пресечения. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Шевченковский районный суд Киева.

Так, суд согласовал ходатайство прокуроров о его заключении под стражу на 60 дней с залогом 49 млн гривен. Однако адвокаты просили меру пресечения, которая не предусматривает взятие под стражу. В случае определения суммы залога, ее просили рассчитать, исходя из возможностей Друзя и его семьи.

В некоторых областях объявили штормовое предупреждение: регионы будет засыпать снегом

Погода в Украине 23 января будет снежной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных, Винницкой и Одесской областях. Там ожидается туман с видимостью 300-500 м, что может привести к осложнению движения транспорта. В этих регионах объявили І уровень опасности.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что в Украине 23 января ожидается туман. Практически повсеместно прогнозируется мокрый снег и дождь. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до -4 градусов. Днем температура воздуха повысится до +7 градусов.

В дальнейшем будет наблюдаться тенденция к повышению температуры воздуха. Потепление будет в период между 25 и 30 января. В эти дни температура воздуха повысится до +13 градусов.

В Офисе президента сказали, когда Зеленский может встретиться с Трампом

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может состояться уже вскоре. Об этом во время дискуссионной панели "Формула мира для Украины" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает Укринформ.

