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Несколько группировок РФ окажутся в окружении: в ВСУ назвали слабое место врага

Юрий Берендий
26 февраля 2024, 03:43
Гудименко отмечает, что Украина может провести локальное контрнаступление на южном направлении в районе населенного пункта Крынки.
Несколько группировок РФ окажутся в окружении: в ВСУ назвали слабое место врага
Боец ВСУ рассказал о возможности контрнаступления ВСУ в 2024 году / Коллаж Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка

Россияне собрали большое количество военных, будут пытаться мобилизовать дополнительные силы, поэтому даже с дальнобойными ракетами вряд ли можно будет провести контрнаступательную кампанию. Об этом в интервью Главреду рассказал младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко.

Он указывает на то, что военно-политическое руководство уже представило концепцию на 2024 год, и пока никто не обсуждает возможные наступательные действия. Этот год станет испытанием, когда нам придется сосредоточиться на обороне, а потом уже делать планы по контрнаступательным действиям в 2025 году.

"Возможно локальное контрнаступление ВСУ на левом берегу Днепра на Херсонщине - в районе таких населенных пунктов, как Крынки, Казачьи Лагеря... Вполне возможно, что мы попытаемся выйти к Северной админгранице с Крымом, разрушим Крымский мост и будем держать под огневым контролем железнодорожные пути Волноваха-Мелитополь-Джанкой, чтобы оставить без обеспечения херсонскую и крымскую группировки россиян", - указывает Гудименко.

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Он отмечает, что это может быть одним из наших стратегических шагов в 2024 году.

"На восточном фронте у противника гораздо больше сил и средств, поэтому наступать там в этом году нереально. Это все равно, что биться лбом о стену. Разве что надо будет сделать какой-то очень удачный и хитрый маневр. Впрочем, такой маневр оптимальнее осуществить вокруг Крыма", - указывает младший сержант ВСУ в отставке.

Гудименко резюмирует, что в 2025 году, если все сложится хорошо, у нас будет 2-3 эскадрильи истребителей F-16 и ракеты дальнего действия. Это позволит нам атаковать военную инфраструктуру россиян в их тылу.

Кто такой Юрий Гудименко

Юрий Владимирович Гудименко (род. 14 декабря 1987, Запорожье) - украинский политический деятель, лидер движения "Демократична сокира", в прошлом-блогер, телеведущий, публицист, пишет Википедия.

С начала полномасштабного вторжения-младший сержант ВСУ в отставке, руководитель общественной организации "Украинское объединение "Мрия"

Ситуация на фронте

Российские войска постоянно дополняются новыми силами после захвата Авдеевки и продолжают свое наступление. По словам эксперта BILD Юлиана Репке, вражеские войска могли зайти к Ласточкиному, находящемуся к западу от Авдеевки.

Ситуация на многих направлениях фронта остается напряженной. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский подчеркнул, что российские войска активно атакуют позиции украинских военных, и ситуация на поле боя требует постоянного контроля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Российские оккупанты увеличили свою группировку возле города времен овраг в Донецкой области. Также их активность возросла в направлении Лисовки-Андреевки и ивановского. Об этом сообщил руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников.

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