Ночью Рыцари Зимнего Похода "согрели" оккупантов ракетой от Javelin - видео прямого попадания

Ночью Рыцари Зимнего Похода ночью "согрели" оккупантов ракетой от Javelin / скриншот

Военные из бригады имени Рыцарей Зимнего Похода нанесли России очередные потери.

В ночь на 4 апреля украинские защитники "Джавелином" обезвредили вражескую технику, сообщили на Facebook-страничке 5 резервного батальона 28 ОМБр.

"Ночью 5 резервный батальон занимался славным трудом",– отметили военные.

Также они обнародовали видео, как обезвреживают технику противника, отметив, что так попадает "Джавелин". На ролике зафиксирован сам момент попадания, далее – российская техника ярко пылает.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что украинским военным в ходе боев с российскими оккупантами удалось захватить редкий трофей. Речь идет о новой портативной системе спутниковой связи Аурига-1.2В. При помощи такого устройства можно подключиться к закрытым каналам связи при любой погоде.

Советник руководителя ОП Алексей Арестович заявил, что в ходе зачистки Киевской области от оккупантов РФ в поселке Дмитровка ВСУ совершили героический поступок. Два украинских танка разнесли усиленную танковую роту врага – 10 танков и воздушно-десантный батальон. Противник вынужден был отступить.

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