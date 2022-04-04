Ночью Рыцари Зимнего Похода "согрели" оккупантов ракетой от Javelin - видео прямого попадания

Шедевральную работу наши бойцы зафиксировали на видео.
Военные из бригады имени Рыцарей Зимнего Похода нанесли России очередные потери.
В ночь на 4 апреля украинские защитники "Джавелином" обезвредили вражескую технику, сообщили на Facebook-страничке 5 резервного батальона 28 ОМБр.
"Ночью 5 резервный батальон занимался славным трудом",– отметили военные.
Также они обнародовали видео, как обезвреживают технику противника, отметив, что так попадает "Джавелин". На ролике зафиксирован сам момент попадания, далее – российская техника ярко пылает.
Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что украинским военным в ходе боев с российскими оккупантами удалось захватить редкий трофей. Речь идет о новой портативной системе спутниковой связи Аурига-1.2В. При помощи такого устройства можно подключиться к закрытым каналам связи при любой погоде.
Советник руководителя ОП Алексей Арестович заявил, что в ходе зачистки Киевской области от оккупантов РФ в поселке Дмитровка ВСУ совершили героический поступок. Два украинских танка разнесли усиленную танковую роту врага – 10 танков и воздушно-десантный батальон. Противник вынужден был отступить.
Читайте также:
- ВСУ точным ударом уничтожили тяжелую огнеметную систему оккупантов Буратино
- Один пуск ПТРК – пункт оккупантов уничтожен: ВСУ показали, как "поохотились" на Луганщине
- Встретили "цветами": на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили тактическую группу врага