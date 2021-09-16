Новая напасть: Волынь атакуют опасные бабочки, в регионе ввели карантин

Бабочка грозит 300 видам растений.
В Украине новое нашествие опасных насекомых. В Луцком районе Волынской области из-за нашествия белой американской бабочки власти уже ввели карантин в 35 населенных пунктах.
Как сообщили в Луцкой районной раде, вредитель появился в этой местности еще в 2019 году. В прошлом году карантин ввели в 4 селах Боратинский общины. Однако из-за того, что белая американская бабочка не имеет естественных врагов и стремительными темпами распространяется по региону, карантин уже действует в 35 населенных пунктах.
По словам, начальницы отдела карантина растений управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродспоживслужбы в Волынской области Ирины Хайдуковой, вредитель очень опасен. За ночь он способен вдребезги уничтожить дерево. А в целом бабочка угрожает 300 видам растений.
"Люди ложатся спать, а утром застают полностью оплетено паутиной дерево. За два таких повреждения дерево погибает. Это очень страшный карантинный организм. Наиболее страдают владельцы придомовых территорий. Поражает бабочка парковые и придорожные зоны", - рассказала Хайдукова.
Специалисты рекомендуют: обнаружив паутинное гнездо на дереве, немедленно его сжечь, а дерево обработать пестицидами, хотя бы препаратами для колорадского жука.
Ранее Главред писал, что Украина терпит новую напасть. Шершни активно селятся в человеческих дворах, церквях и квартирах. Больше всех страдают жители Ровенской области. Там спасатели не успевают ликвидировать опасных насекомых.
Почему атакуют шершни
Биологи предполагают, что насекомые могли активизироваться из-за жаркого лета.
"Если повышенная температура, такое насекомое лучше себя чувствует, лучше размножается, лучше питается. Выносливость личинок увеличивается", - говорят эксперты.
Также этому поспособствовали:
- вырубка лесов,
- вырубка кустарников,
- ликвидация старых деревьев поваленных.
Все это - дом шершней. Когда таких локаций нет - они и летят к людям.