Партия оружия на $60 млн: США перебросили в Украину 80 тонн боеприпасов

В Украину прибыла новая партия боеприпасов из США / Facebook/usdos.ukraine

В воскресенье, 14 ноября, в Украинуприбыла новая партия боеприпасов из Соединенных Штатов Америки.

В Борисполе приземлился борт и грузом в 80 тонн боеприпасов, рассказали в Facebook посольства США в Украине.

"Сегодня Украина получила из Соединенных Штатов примерно 80 тысяч килограммов боеприпасов. Это была четвертая поставка Соединенными Штатами в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов США, которую президент Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины. С 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

/ Facebook/usdos.ukraine

Добавим, что по данным ресурса Flightradar24, грузовой самолет Boeing 747 №N702CK компании Kalitta Air прибыл в Украину из США с остановкой в немецком Лейпциге.

Военная помощь США Украине

Договоренность о поставках дополнительной помощи на 60 млн долларов была достигнута 20 сентября во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского.

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"В Украину прибыла третья, заключительная партия дополнительной международной помощи, касающейся безопасности, на 60 млн долларов от правительства США для нужд украинских вооруженных сил, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и так далее", - сообщало министерство обороны страны в своем Twitter вечером в пятницу, 22 октября.

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