Новогоднее поздравление Зеленского 2021: где и когда смотреть онлайн-трансляцию

Зеленский поздравит украинцев перед боем курантов / Фото ОП

В ночь на пятницу, 1 января 2021 года, президент УкраиныВладимир Зеленский обратится к украинцам с новогодним поздравлением.

По информации источников на Банковой, новогоднее поздравление Зеленского поручили готовить заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко. Видеообращение должно пройти под лозунгом "надежды" на то, что у нас все получится, и будет состоять из таких тем:

мир на Донбассе, вопрос Крыма;

коронавирус, трагедии 2020 и тот факт, что мы устояли;

будущее нашей страны и надежды;

вопрос семьи и ценностей.

Обращение главы государства снимали на четырех локациях: на Банковой, в Мариинском парке, а также на Михайловской площади и около Софийского собора возле главной елки страны.

Как уточняла пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, у телеканалов нет обязательства показывать новогоднее поздравление президента, но они "с удовольствием это делают".

Новогоднее обращение Зеленского 31 декабря 2020 года - где смотреть:

23:45 - телеканал 1+1;

23:50 - СТБ, Новый канал, НТН, UA:Перший;

23:55 - телеканал Украина, Интер, ICTV.

К слову, фонд Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии выяснили, что большинство украинцев в новогоднюю ночь хотели бы услышать обращение президента Зеленского. При этом почти каждый шестой пожелал бы не видеть ни одного поздравления в Новый год.

Согласно результатам опроса, если бы у граждан был выбор, чье поздравление смотреть в эту новогоднюю ночь, большинство из них (54%) выбрали бы выступление президента Украины.

При этом 10% хотели бы услышать теплые слова от лидера, которому доверяют, еще 10% — поздравления от любимого артиста или артистки. 16% опрошенных вообще не хотели бы видеть ни одного поздравления на Новый год 2021.

Новый год 2021 - о чем ранее сообщал Главред: