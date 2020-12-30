Новогоднее поздравление Зеленского 2021: где и когда смотреть онлайн-трансляцию

Обращение главы государства снимали на четырех локациях.
В ночь на пятницу, 1 января 2021 года, президент УкраиныВладимир Зеленский обратится к украинцам с новогодним поздравлением.
По информации источников на Банковой, новогоднее поздравление Зеленского поручили готовить заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко. Видеообращение должно пройти под лозунгом "надежды" на то, что у нас все получится, и будет состоять из таких тем:
- мир на Донбассе, вопрос Крыма;
- коронавирус, трагедии 2020 и тот факт, что мы устояли;
- будущее нашей страны и надежды;
- вопрос семьи и ценностей.
Обращение главы государства снимали на четырех локациях: на Банковой, в Мариинском парке, а также на Михайловской площади и около Софийского собора возле главной елки страны.
Как уточняла пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, у телеканалов нет обязательства показывать новогоднее поздравление президента, но они "с удовольствием это делают".
Новогоднее обращение Зеленского 31 декабря 2020 года - где смотреть:
- 23:45 - телеканал 1+1;
- 23:50 - СТБ, Новый канал, НТН, UA:Перший;
- 23:55 - телеканал Украина, Интер, ICTV.
К слову, фонд Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии выяснили, что большинство украинцев в новогоднюю ночь хотели бы услышать обращение президента Зеленского. При этом почти каждый шестой пожелал бы не видеть ни одного поздравления в Новый год.
Согласно результатам опроса, если бы у граждан был выбор, чье поздравление смотреть в эту новогоднюю ночь, большинство из них (54%) выбрали бы выступление президента Украины.
При этом 10% хотели бы услышать теплые слова от лидера, которому доверяют, еще 10% — поздравления от любимого артиста или артистки. 16% опрошенных вообще не хотели бы видеть ни одного поздравления на Новый год 2021.
Новый год 2021 - о чем ранее сообщал Главред:
- В субботу, 19 декабря, в Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины на Софийской площади. Из-за ситуации с коронавирусом, в этом году официальное зажжение главной елки страны прошло без концерта.
- Но без "сюрпризов" не обошлось. Сразу после торжественного зажжения главной елки страны, вспыхнуло украшение на новогоднем дереве. Возгорание оперативно ликвидировали.