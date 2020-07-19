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Издевательства наемников Путина: люди вынуждены ночевать в палатках

Для тех, кто не может дождаться своей очереди для пропуска в ОРДЛО, установили палатки.

19 июля 2020, 19:36
Люди ночуют в палатках на КПВВ - фото dsns.gov.ua

Из-за ограничений со стороны пророссийских боевиков не все граждане могут попасть на оккупированную территорию Донбасса. Для помощи таким лицам на всех пунктах пропуска круглосуточно работают специальные палатки.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Вчера в пункте оказания помощи на пункте пропуска Новотроицкое остались ночевать 15 граждан, среди которых 2 ребенка. Всего с начала работы таких пунктов помощь получили более 126 тысяч граждан.

"В палатках ГСЧС созданы условия для комфортного пребывания людей и соблюдают соответствующие меры безопасности в связи с карантинными ограничениями", - отметили в службе.

Напомним, ранее министр обороны Андрей Таран оценил информацию о подготовке к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с аннексированным Крымом.

новости Донецка новости Донбасса боевики ГСЧС
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