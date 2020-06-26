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В Херсоне мэр поздравил жителей с годовщиной акта националистов о сотрудничестве с Гитлером

От имени градоначальника по городу установили биллборды с поздравлением.

26 июня 2020, 17:56
Херсон, биллборды, Гитлер
Херсон, биллборды, Гитлер / Facebook

На улицах Херсона появились биллборды с поздравлением от мэра города Владимира Миколаенко для горожан с годовщиной "провозглашения Украинского государства" 30 июня 1941 года.

Соответствующие фото опубликовали херсонские пользователи социальной сети Facebook.

Дело в том, что на билл-бордах в Херсоне установили фотоколлаж с вырезкой из газеты Организации украинских националистов "Самостійна Україна" от 10 июля 1941, где и был опубликован "Акт о провозглашении Украинского государства".

Читайте такжеГлава Института нацпамяти Дробович обругал "культ победы" и сравнил РФ с нацистамиТретья статья документа сформулирована так: "Воссозданное Украинское государство будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации".

Этот акт был в 1941-м во Львове провозглашен членами ОУН, которые подчинялись Степану Бандере. Нацистские власти крайне негативно оценили такие действия националистов и начали преследовать и самого Бандеру, и его сторонников.

Напомним, ранее трейлер к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg (в которой нацистский Третий Рейх побеждает СССР, разработчики ‒ киевская студия Starni Games) вызвал бурю негодования в России.

В видео показано окончание Второй мировой войны в жанре "альтернативная история" ‒ с победой нацистского Третьего Рейха и диктатором Адольфом Гитлером, принимающего парад на Красной площади в захваченной Москве.

новости Украины Адольф Гитлер Степан Бандера ОУН новости Херсона
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