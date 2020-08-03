УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Захват банка в БЦ Леонардо: что требовал террорист, и как все закончилось

3 августа 2020, 20:48

Киевского террориста быстро обезвредили.

В Киеве мужчина захватил отделение банка и был задержан – БЦ Леонардо
В Киеве мужчина захватил отделение банка, а потом его задержали / УНИАН

В понедельник, 3 августа, в центре внимания оказался киевский бизнес-центр Леонардо, который находится по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 17/52 – в здание отделения Универсал Банка зашел мужчина, сказал, что у него есть бомба и попросил вызвать полицию.

Главред собрал главные подробности захвата банка в Киеве – выяснил, что требовал террорист, и узнал, как все закончилось.

БЦ Леонардо – захват заложников: ключевые подробности

Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что в 12 часов в полицию позвонила представительница Универсал Банка и сообщила, что в отделение зашел мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать копов.

Потом сотрудники финучреждения покинули здания, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Правоохранители начали спецоперацию Гром. Представители полиции начали переговоры со злоумышленником.

По словам Геращенко, правоохранители надеются, что переговоры дадут свой результат, и злоумышленник сдастся силовикам.

"…Мы будем вести переговоры, делая все возможное, чтобы сохранить жизнь всем, в том числе этому человеку. Если будет ситуация, что этот человек будет опасен, мы будем делать так, как в Полтавской области ("полтавского террориста" застрелил снайпер – Ред.)", – заявил замминистра.

Чиновник добавил, что мужчина якобы привязал к своей ноге шнур, который "идет к бомбе".

Возле бизнес-центра перекрыли дороги, в центре столицы образовались большие пробки.

Из бизнес-центра Леонардо полностью эвакуировали гражданских лиц, здание оцеплено силами полиции, Нацгвардии и ГСЧС.

  • В Киеве мужчина захватил отделение банка, а потом его задержали УНИАН
  • В Киеве мужчина захватил отделение банка, а потом его задержали УНИАН
  • В Киеве мужчина захватил отделение банка, а потом его задержали УНИАН
  • В Киеве мужчина захватил отделение банка, а потом его задержали УНИАН
  • В Киеве мужчина захватил отделение банка, а потом его задержали УНИАН
  • В Киеве мужчина захватил отделение банка, а потом его задержали УНИАН

Под здание бизнес-центра подъехал БТР. На место происшествия прибыло спецподразделение СБУ Альфа. Предполагается, что может быть реализован силовой сценарий.

Захват заложников в Киеве: кто такой киевский террорист, и что он требует

Геращенко поделился, что, по предварительным данным, злоумышленник – гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахматович, 25.03.1988 г.р.

/ Скриншот

Что требовал киевский террорист

Злоумышленник сначала попросил, чтобы ему дали возможность выйти в прямой эфир. Потом сотрудница отделения банка, которое было захвачено, сказала, что мужчина хочет получить 40 тысяч гривен. Впоследствии выяснилось, что это неправда.

В Киеве мужчина захватил отделение банка и был задержан – БЦ Леонардо
В Киеве мужчина захватил отделение банка, а потом его задержали / facebook.com/anton.gerashchenko.7

Позже журналисты пришли к злоумышленнику в банк, он вел себя спокойно, попросил кофе и курил. Также мужчина попросил телефон, чтобы проверить, что он действительно в прямом эфире.

Читайте также"Миром должен управлять один человек": о чем говорил террорист КаримовЧерез несколько минут стало известно, что киевского террориста обезвредили. Силовики попали в захваченное отделение банка под видом журналистов.

В Киеве мужчина захватил отделение банка и был задержан – Киев новости сегодня
В Киеве мужчина захватил отделение банка, а потом его задержали / СБУ
В Киеве мужчина захватил отделение банка и был задержан – БЦ Леонардо
В Киеве мужчина захватил отделение банка, а потом его задержали / Скриншот

Потом выяснилось, что Каримов имеет проблемы со здоровьем – в детстве ему поставили диагноз олигофрения.

Захват заложницы в БЦ Леонардо в Киеве – новые важные подробности

СМИ узнали, что у террориста мог быть сообщник. Проводились работы по установлению этого факта.

Пользователи Сети начали упрекать силовиков в "постановочном" теракте, поскольку комментарий об инциденте дала темноволосая сотрудница Универсал Банка, которая была заложницей, а сначала появилось фото, на котором возле злоумышленника запечатлена женщина-блондинка.

В банке объяснили, что блондинкой на первом фото была сотрудница, на которую себя поменяла начальница отделения.

В Киеве мужчина захватил отделение банка и был задержан – БЦ Леонардо
В Киеве мужчина захватил отделение банка, а потом его задержали / Скриншот

Антон Геращенко новости Киева захват заложники Сухроб Каримов
Сейчас вы просматриваете новость «Захват банка в БЦ Леонардо: что требовал террорист, и как все закончилось». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

21:34
Власть дала трещину: эксперт назвал причину краха режима Лукашенко
21:15
"Имитация": в МВД сделали важное заявление насчет "киевского террориста" Видео
21:11
Коронавирус в Украине и мире 3 августа: число зараженных превысило отметку в 18 миллионов Видео
20:59
Киевский террорист - последствие действий Зеленского мнение
20:48
Захват банка в БЦ Леонардо: что требовал террорист, и как все закончилось Фото Видео
20:44
Почему силовики сами виноваты в терактах в Украине мнение
20:37
Букингемский дворец удалил биографию Меган Маркл
20:34
"Серебряной пули нет": ВОЗ ошарашила заявлением о вакцине от Covid-19
20:16
"Стадный инстинкт": Положинский ответил на проклятия "порохоботов" из-за фильма о Порошенко Видео
20:01
Била, чтобы успокоить: мать-алкоголичка в парке издевалась над младенцем Видео
19:52
Жена-расчленительница Энди Картрайта впервые обратилась к суду
19:47
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 августа: лживый совет, выигрыш и повышение Видео
19:36
"Перевоплощение" блондинки в брюнетку: в банке разъяснили ситуацию с заложницей Видео
19:15
Карантинный бунт: пассажиры заставили сделать остановку поезда в Тернополе Видео
19:09
"Я - подружка невесты": Кристина Асмус рассказала о свадьбе Харламова
18:55
Астролог сказал, когда уйдет новый глава НБУ
18:28
Особый статус Донбасса: в Раде рассказали, зачем нужен всеукраинский референдум
18:20
"Много смертей": на Киевщине произошло жуткое ДТП, опубликованы фото
18:11
В СБУ сделали неожиданное заявление о сообщнике террориста Каримова Видео
18:07
"Какая лялечка": жена Позитива впечатлила фигурой на пикантном фото
17:55
Рак кожи: неожиданный симптом, который "живет" во рту
17:48
Поставки боевикам "Л/ДНР" оружия на Донбасс: в Минобороны сделали России предупреждение
17:34
Сценарист Castlevania покидает проект из-за домогательств
17:11
Эхинация: преимущества и побочные эффекты
17:07
Во Львове заявили о минировании трех судов: стали известны подробности
17:05
Был на учете в психдиспансере: в МВД рассказали о диагнозе террориста Каримова Видео
16:59
Жена Энди Картрайта общалась с его любовницей и угрожала ей
16:51
Операция с подменой журналистов: в полиции раскрыли детали захвата террориста в Киеве
16:42
В ВОЗ назвали реальное количество людей, которые переболели коронавирусом Видео
16:34
"Бомба в сумке": сотрудница банка из БЦ Леонардо рассказала, о чем говорила с террористом Видео
16:29
Захват заложника в Киеве: у Авакова рассказали, что грозит террористу Каримову Видео
16:03
Сериал Орвилл закрывают после 3 сезона
15:59
"Всплеск терроризма в Украине": политолог назвал вероятную причину
15:53
"Им плевать на народ, относятся к людям, как к скоту": стало известно, что террорист говорил о Зеленском и власти Видео
15:44
Подозрительное авто и чемодан: в Киеве перекрыли улицы из-за минирования
15:25
"Миром должен управлять один человек": о чем говорил террорист Каримов
15:25
Рассеянный склероз: симптомы и факторы риска смертельного заболевания
15:07
Террорист грозится взорвать БЦ Леонардо даже после своей смерти: готовится силовой сценарий Видео
14:58
"Убей Путина, объявляю Джихад": что писал киевский террорист Каримов в соцсетях
14:56
Киевского террориста захватили Видео
14:34
Киевский террорист выдвинул еще одно требование Видео
14:30
Болит шея: причины боли и домашние средства
14:22
В бизнес-центре Леонардо рассказали, что происходит в захваченном террористом отделении банка Видео
14:10
"Кукла-марионетка": генерал МВД заявил о сионистском перевороте и призвал Зеленского уйти в отставку
13:55
В полиции рассказали подробности о киевском террористе Видео
13:52
Стала известна официальная причина поездки кума Путина в Крым
13:50
"Угроза здоровью": Ревизор проверил гимназию Владимира Зеленского
13:43
Захват в бизнес-центре Леонардо: в МВД готовятся к "полтавскому сценарию" Видео
13:25
Киевский террорист выдвинул требования Видео
13:24
Карантинный бунт: горсовет Луцка принял официальное решение Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять