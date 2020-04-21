Воздух в Киеве стал чище, но он все еще вреден для здоровья: карта

Воздух в Киеве стал чище / dp.dsns.gov.ua

Устрашающие показатели загрязнения воздуха в Киеве на прошлой неделе поставили на уши всех, ведь дышать в городе было сложно, особенно по ночам.

Отметим, тогда Киев накрыла пылевая буря. Сильный штормовой ветер принес в столицу пыль и пепел от пожара в Чернобыле.

Так вот, сегодня воздух в Киеве стал немного чище – столица Украины потеряла первенство в рейтинге городов с худшим воздухом. Впереди Киева находятся Чиангмай (Таиланд), Эль-Кувейт (Кувейт), Дакка (Бангладеш), Ханой (Вьетнам) и Дели (Индия).

Портал Saveecobot зафиксировал, в каких районах Киева загрязнение воздуха сегодня выше всего.

По данным портала, утром 21 апреля самый грязный воздух в Киевской области и Киеве был на въезде в Киев по Одесской трассе в Чабанах и на левом берегу - в районе Харьковского массива и Дарницкой площади - там около 150 единиц, что считается крайне вредно.

Загрязнение воздуха в Киеве 21 апреля карта / скриншот saveecobot.com

В самом Киеве ситуация "желтого уровня опасности" - преимущественно 80-100 единиц загрязнения атмосферы.

Также и по данным QIAir, качество воздуха в Киеве соответствует индексу 153. Такой уровень воздуха вредит здоровью человека.

Рейтинг загрязнения воздуха в городах / скриншот

Читайте такжеМощные пожары под Киевом: эксперт рассказал, как защититься от грязного воздухаНапомним, ранее министр МВД Арсен Аваков назвал причину грязного воздуха в Киеве.

"Причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области. Сгорело 7800 га лесной подстилки. Было 15 очагов огня, ликвидировано - 6, локализовано 5, на 4 работа продолжается. Для тушения привлечено 3 самолета, пожарный поезд, 100 единиц спецтехники и более 600 человек. Справимся!" - сообщил Аваков 18 апреля.