В Киеве закрыли метро Лукьяновская: нашли подозрительный предмет

Станция метро Лукьяновская закрыта на вход и выход / УНИАН

В Киеве в утренний час пик в среду, 5 августа, остановлена работа станции метро Лукьяновская из-за сообщения о заминировании.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в соцсети.

Уточняется, что станция метро Лукьяновская закрыта на вход и выход. Подробности инцидента выясняются.

В сообщении телеграм-канала Vesti пишут, что возле станции метро "Лукьяновская" нашли подозрительный предмет.

К месту находки сразу же вызвали правоохранителей и взрывотехников. Проводится проверка.

Как сообщают в отделе коммуникации "Киевпастранса", в связи с ЧП в столице задерживается движение троллейбуса №28.

"На место вызвана полиция Киева и МВД. Движение троллейбусов №28 осуществляется до Воздухофлотского путепровода", - говорится в сообщении.

Возле метро находится несколько машин полиции и пожарная машина.

Читайте такжеВ Киеве заминировали Александровскую больницу с зараженными коронавирусомНапомним, 3 августа в Киеве перекрыли сразу несколько улиц после сообщений о минировании.

Правоохранители перекрыли движение на улице Маршала Тимошенко, 7, где обнаружили "подозрительный чемодан".

Кроме того, правоохранители перекрыли улицу Старокиевскую, где возможно заминировано авто. На место ЧП направлены взрывотехники.