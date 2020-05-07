В Киеве из автомата изрешетили рынок и магазин: опубликованы фото, видео

Обстрел, стекло / скриншот из видео

В Киеве в ночь с 5 на 6 мая неизвестный из автомата обстрелял продуктовый рынок, расположенный в жилом массиве Троещина.

Такое сообщение было опубликовано в сюжете журналистов ТСН.

По словам местного жителя Андрея, обстрел велся, скорее всего, из автомата Калашникова.

"Она как-то пошла по касательной, не понимаю как. Но пулю эксперты из райотдела забрали. Моя жена теперь боится выходить с ребенком на улицу", – отметил он.

Кроме того, несколько выпущенным злоумышленником пуль разбили окна припаркованных автомобилей и витрину близлежащего магазина. В полиции уверяют, что судмедэксперты собрали вещественные доказательства, а у следствия есть три версии произошедшего.

"Сейчас правоохранители рассматривают две версии, а точнее даже три", – заявила пресс-офицер Деснянского районного управления Нацполиции Наталья Федоровская.

Напомним, ранее 14 марта кто-то из участников марша добровольцев, проходя возле посольства России, выстрелил в ту сторону ракетой.