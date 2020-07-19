"Не успел застыть": на Шулявском мосту машины поехали по свежему асфальту

Шулявский мост / Униан

В Киеве на недавно отремонтированном Шулявском мосту несколько легковых автомобилей объехали ограждение и поехали прямо по свежему асфальту, который рабочие только завершили укладывать.

На нарушение ПДД указал паблик Киев оперативный в Facebook.

На видео можно рассмотреть, как несколько машин проехали через небольшое отверстие в ограде и заехали друг за другом с моста на свежий асфальт.

"Вот это кайф — ездить по асфальту, который еще даже не успел застыть. Кто-то очень "сообразительный" подвинул заграждения, и все помчались", — говорится в описании к ролику.

В комментариях пользователи высказывали возмущение. Некоторые требовали отыскать водителей и возложить на них финансовую ответственность за испорченный асфальт. Звучало мнение, что ремонт дорог необходимо производить за счет "таких лосей".

Некоторые комментаторы резонно заметили, что такие водители потом первыми будут кричать о том, как некачественно отремонтирован мост.

Как ранее сообщалось, в Киеве на проспекте Леся Курбаса (район Борщаговка), ведется строительство торгового центра прямо на проезжей части.

Напомним, разгорелся скандал вокруг строительства Шулявского моста. Согласно последним корректировкам, стоимость сметы увеличилась до 1 млрд 726 млн гривен.