В Киеве подожгли Александровскую больницу с больными Covid-19

В Киеве 25 мая случился пожар в Александровской клинической больнице, где находятся больные коронавирусом.

Главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко сообщила в Facebook, что причиной возгорания стал умышленный поджог.

"Первоначальная версия "короткое замыкание проводки" не подтвердилась, зато специалисты определили, что это был умышленный поджог", - заявила медик.

По словам Антоненко, задымление было зафиксировано в 18:00 в одном из корпусов больницы. Пожар случился в подсобном помещении на шестом этаже. Персонал заведения оперативно эвакуировал пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус.

Пожар был потушен пожарными. Антоненко отметила, что поврежденные помещения будут в ближайшее время отремонтированы. Она выразила надежду, что поджигателя найдут. На месте инцидента работает полиция.

Как ранее сообщалось, это не первый инцидент в данном медучреждении. В апреле неизвестные сообщили по телефону о минировании Александровской клинической больницы, где в столице лечатся больные Covid-19 пациенты.

Напомним, мэр Киева сказал, что чтобы проверить, есть ли в Александровской больнице VIP-палаты, он сам пошел туда на проверку.