В центре Киева прогремел новый взрыв: в полиции рассказали детали

В Киеве произошел новый взрыв / Фото Информатор

В понедельник утром, 27 июля, в Киеве на Подоле произошел взрыв в одном из жилых домов.

Как рассказала пресс-секретарь полиции Подольского района Киева Анна Страшок в комментарии Украинской правде, взрыв неизвестного предмета произошел на втором этаже жилого дома.

"Никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК", - подчеркнула она.

Издание уточняет, что взрыв прогремел в доме на Нижнем валу, 41 около 5 утра. В результате этого были выбиты окна, повреждена внутренняя отделка дома.

Читайте такжеВзрывчатку бросили в урну: стало известно, кто устроил взрыв у метро Шулявская

Напомним, ранее сообщалось о том, что к недавним взрывам в Киеве в районе метро Шулявская и Минская может иметь отношение один человек.

По данным СМИ, неизвестный якобы требовал перевести ему биткоины, в противном случае, угрожал новыми взрывами.