На глазах ребенка: всплыли скандальные подробности убийства бизнесмена под Киевом

Бизнесмена застрелили на глазах ребенка / Фото: РБК-Украина

Стали известны подробности жестокого убийства 44-летнего бизнесмена Игоря Плекана, которого расстреляли под Киевом на глазах у маленького сына.

Один из лидеров националистической организации С14 Сергей Мазур написал в Facebook, что погибший являлся организатором покушения на него два года назад, когда в дом активиста бросили гранату и чудом выжил его отец.

"Я узнал, что организатора Игоря Плекана расстреляли неизвестные лица. И часть из этих "неизвестных" я по фамилиям знаю. Это конкретные полицейские, которые несмотря на все доводы и обещания не задержали его еще полтора года назад и не сохранили тем самым убийце жизнь", - написал он.

По словам Мазура, убитого нельзя назвать бизнесменом, поскольку вся его предпринимательская деятельность – это российское бабло, теракты, убийства, незаконные наливайки и игровые автоматы".

"В моих материалах дела есть интересное и про схрон оружия его (Игоря Плекана. - Ред.), и про связи в оккупированном Крыму, и про его намерения делать в стране переворот. Бедный предприниматель", - добавил Мазур.

Журналист Александр Войтенко утверждает, что Плекан причастен к группировке Торпедо, которая известна громкими преступлениями. В частности, теракт на День Независимости возле Кабмина в 2017 году, обстрел польского консульства из РПГ, подрыв венгерского памятника и несколько нападений на синагоги.

"Все задания передавались и оплачивались из Москвы через посредников во время встреч в Европе", - заявил журналист.

Читайте такжеЗам мэра Черкасс Ботнар раскрыл подробности своего заказного "убийства"Как известно, Плекан был вице-президентом боксерского клуба. Его автомобиль расстреляли около села Артемовка Бориспольского района, когда рядом находился семилетний сын.

Напомним, ранее в Вышгороде Киевской области 16-летний парень из автомата застрелил 45-летнего ветерана АТО (из добровольческого батальона Айдар) ‒ Игоря Корниенко (позывной - Корней).