Лупили ногами и руками: на популярном украинском курорте произошла массовая драка

Разборки пьяных отдыхающих в ночном клубе Пеликан закончились побоищем.
В курортном поселке Кирилловка Запорожской области произошла массовая драка.
Видео с места опубликовано в Инстаграм-паблике melitopol_gram.
Отмечается, что разборки пьяных отдыхающих в ночном клубе Пеликан закончились массовой дракой.
На опубликованных кадрах видно, что дерущиеся наносили оппонентам удары ногами и кулаками, а также использовали в ходе драки подручные средства.
Участников массовой драки разняла охрана, говорится в сообщении.
Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости:
Напомним, в Одессе произошла массовая драка, в которой принимали участие более десяти молодых людей.
Побоище произошло в Аркадии в ночь на 2 августа.
Автор: Алексей Тычина