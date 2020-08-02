Лупили ногами и руками: на популярном украинском курорте произошла массовая драка

В Кирилловке произошла массовая драка / ТСН

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области произошла массовая драка.

Видео с места опубликовано в Инстаграм-паблике melitopol_gram.

Отмечается, что разборки пьяных отдыхающих в ночном клубе Пеликан закончились массовой дракой.

На опубликованных кадрах видно, что дерущиеся наносили оппонентам удары ногами и кулаками, а также использовали в ходе драки подручные средства.

Участников массовой драки разняла охрана, говорится в сообщении.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости:

Напомним, в Одессе произошла массовая драка, в которой принимали участие более десяти молодых людей.

Побоище произошло в Аркадии в ночь на 2 августа.