"Миллионы долларов": журналист рассказал о взятке за подачу воды в Крым

Крым не получит воду до деоккупации / Reuters

Известный журналист и блогер Айдер Муждабаев заявил, что бывший замглавы Администрации президента Андрей Сенченко рассказывал о взятке, которую оккупанты предлагали за подачу воды на аннексированный Россией полуостров Крым и беспрепятственную работу Северо-Крымского канала.

В интервью Фактам от отметил, что оккупационная власть за подачу воды предлагала несколько миллионов долларов.

"Думаю, сейчас эта сумма еще больше выросла. И многие голоса, рассказывающие о гуманитарной катастрофе из-за нехватки воды и необходимости ее предотвращения, не отвечают на один вопрос: как воду, предназначенную для населения, бабушке на огород, не пустить на снабжение армии, готовой напасть на Украину. Ответа у них нет, аргументов нет — есть только пиар-кампания, финансируемая из российских источников", - отметил журналист.

По словам Муждабаева, подкупать украинских политиков оккупанты пытаются и сейчас. Он полагает, что именно с этим и связана инициатива некоторых политиков от партии Слуга народа дать воду в Крым.

"Вопрос подачи воды в Крым с 2014 года ставился шесть раз — и всякий раз благодаря патриотически настроенным украинцам он затухал. И сейчас на официальном уровне заявлено, что никакой воды в Крым до тех пор, пока он не станет украинским, не будет. В целом этот вопрос украинской властью закрыт окончательно. В случае попыток каким-либо образом это сделать, патриотическое сообщество Украины мобилизуется, восприняв это как прямое предательство интересов страны", - говорит он.

Журналист подчеркнул, что Крым получит воду исключительно после возвращения в состав Украины. Если же власть решит по-другому, то получит мощный социальный протест. Он считает, что ни правительство, ни президент не решаться провоцировать кризис опрометчивым решением.

Как утверждает Муждабаев, на севере полуострова размещена большая российская военная группировка, готовая к вторжению в Украину, — в Джанкойском, Армянском районах. Такие военные базы очень трудно содержать за счет опресненной воды в бутылочках. Именно для баз, в первую очередь, и нужна днепровская вода.

Напомним, ранее генерал США и экс-командующий американскими вооруженными силами в Европе Бен Ходжес заявлял ‒ под видом гуманитарного кризиса в аннексированном Крыму РФ уже в сентябре 2020 года будет готова реализовать сценарий военного вторжения в Херсонскую область (с целью захвата дамбы).