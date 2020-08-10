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Россия провела пресную воду в Симферополь

10 августа 2020, 20:06

Трубопровод растянулся на 900 км.

Крым, Украина
Россияне сообщают, что провели пресную воду в Симферополь / УНИАН

В России заявили, что по просьбе так называемых руководителей аннексированного Крыма провели за месяц трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы снабдить столицу полуострова пресной водой.

"С 10 июля по 9 августа силами трубопроводных батальонов Южного, Западного и Восточного военных округов проведено развертывание магистрального водопровода от Тайганского до Симферопольского водохранилища... Пусконаладочные работы завершены, подача воды организована", - цитирует Интерфакс замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова.

С просьбой относительно обеспечения пресной водой Симферополя к министру обороны РФ Сергею Шойгу обратился российский глава Крыма Сергей Аксенов. За летние месяцы рабочие проложили 15 линий трубопровода общей протяженностью более 900 км. В Симферопольское водохранилище, по их словам, будет перебрасываться до 50 тыс. кубометров воды в сутки.

Работы по прокладке трубопровода выполняли 800 военнослужащих и около 200 единиц инженерной техники.

Напомним, Украина согласна на возобновление водоснабжения в аннексированный Крым только в том случае, если на полуострове случится настоящая гуманитарная катастрофа. Обеспечивать водой нужды военных баз и российских войск Киев не собирается.

Также сообщалось, что против подачи воды в оккупированный Крым выступает и украинский президент Владимир Зеленский.

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