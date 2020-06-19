Во Львове пьяный водитель покусал сотрудника полиции

Полицейского покусал пьяный водитель / УНИАН

Во Львове водитель транспортного средства, находясь в нетрезвом состоянии, укусил полицейского, который попросил пройти тест на наличие алкоголя в организме.

"Сегодня около шести, на улице Караджича, патрульные остановили автомобиль BMW, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения. В салоне под рулём лежала одна пустая бутылка из-под алкоголя и одна закупоренная", — сообщает пресс-служба Нацполиции подробности задержания в Facebook.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов попросили мужчину пройти тест на алкоголь, однако он начал вести себя очень агрессивно. Патрульные попытались задержать дебошира, а он в этот момент сильно укусил одного из них.

"33-летний львовянин при задержании оказал сопротивление и укусил полицейского за руку, а другого ударил головой в лицо. Мужчину сопроводили в отдел полиции", — говорится в сообщении.

Укушенный полицейский был вынужден обратиться за помощью к медикам. На него был составлен протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. А за нападение на правоохранителей нарушителю грозит санкция статьи, которая предусматривает ограничение свободы до пяти лет.

/ Фото: Facebook/Патрульная полиция Львовской области

/ Фото: Facebook/Патрульная полиция Львовской области

Как ранее сообщалось, в Днепре на Запорожском шоссе преступник в момент задержания выстрелил в сотрудника полиции, который, истекая кровью, все же смог задержать подозреваемого.

Напомним, во Львове на улице Роксоланы неизвестный изнасиловал 12-летнего мальчика и после этого скрылся в неизвестном направлении.