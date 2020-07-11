"Давят на попытку самоубийства": раскрыты подробности ранения активиста в Николаеве

На месте ранения Демида Губского не было оружия, сообщил его брат / facebook.com/Демид Губський

На месте ранения Демида Губского – главы Николаевской областной организации партии Свобода – не было оружия, однако полиция начинает давить на попытку самоубийства.

Поведение правоохранителей очень настораживает, написал брат раненого Владимир Губский на своей странице в Facebook.

По его словам, полицейские отказываются что-то говорить конкретно.

"...начинают давить на попытку самоубийства, но при этом признают, что оружия на месте происшествия нет", – добавил брат активиста.

Также он сообщил, что пострадавший находится в тяжелом состоянии, ему предстоит долгое лечение – понадобятся доноры и финансовая помощь.

Ранее сообщалось, что утром 11 июля в Николаеве активист общественной организации получил несквозное огнестрельное ранение в голову и выжил. Раненого доставили в больницу скорой помощи из его дома. Позже СМИ узнали, что ранение получил Демид Губский.