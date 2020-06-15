Дернули колечко: на Одесчине люди подорвались на найденных в карьере гранатах - фото, видео

Гранаты РГД-5 / Национальная полиция

Сотрудники Главка Национальной полиции по Одесской области выясняют обстоятельства инцидента со взрывом в селе Дачное Беляевского района (в результате которого пострадали пятеро людей).

Такое сообщение было опубликовано на сайте ведомства.

Согласно предварительной версии событий, трое жителей села Дачное (в возрасте от 23 до 29 лет) принесли в дом несколько найденных в местном карьере гранат модели РГД-5. И немедленно начали разбирать боеприпасы. Одна из гранат взорвалась.

Трое мужчин, а также две женщины 1994 и 1949 годов рождения, которые в то время находились во дворе дома, получили осколочные ранения конечностей.

На месте происшествия отработала следственно-оперативная группа Усатовского отделения полиции и взрывотехники. Полицейские изъяли две оставшиеся гранаты РГД-5. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Напомним, ранее 28 февраля 2020 года, в Одессе в здании Приморского районного суда обвиняемый в убийстве гражданина Израиля достал гранату и начал угрожать самоподрывом.