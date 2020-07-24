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В Одессе из зоопарка сбежали обезьяны и устроили переполох

К поискам были привлечены сотрудники полиции и спасатели.

24 июля 2020, 23:58
Обезьяны устроили переполох в Одессе / Фото: Думская

В Одессе из зоопарка сбежали три обезьяны – это плащеносные павианы или их еще называют гамадрилы. Это были вожак, молодой самец и самка.

Как сообщает Думская, виновной в инциденте считают сотрудницу зоопарка. Женщина кормила животных и неплотно закрыла дверь.

К поискам были привлечены спасатели и сотрудники полиции, активно искали животных и работники зоопарка. Администрация заведения не скрывала беспокойства, поскольку гамадрилы могут быть опасными для человека. Для того, чтобы поймать беглецов, пришлось использовать транквилизатор.

/ Фото: Думская

Главаря по имени Жорик поймали первым. Другого самца – молодого Анубиса – ловили дольше, он бегал по территории зоопарка: в животное пришлось трижды стрелять снотворным. Последней поймали самку – ее удалось окружить на дереве. В животное стрельнули, и она рухнула с высоты на развернутый брезент.

Операция по поиску обезьян завершилась успешно, никто из людей не пострадал. Отлично чувствуют себя и гамадрилы. В зоопарке им ввели антидот и сообщили, что самочувствие животных – в норме. Самцы пока находятся в ветеринарном отделении, а самку уже перевели в ее родную клетку.

Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан посетил Киевский зоопарк, где "пообщался" с козлом, в шутку слегка похлопав его по голове. Видео визита украинского политика в зоопарк опубликовал журналист Роман Сухан.

Позже стало известно, что адвокат Алексей Шевчук намерен написать заявление в полицию на бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана после обнародования видео из Киевского зоопарка.

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