"Унесли миллионы": на Полтавщине разбойники подорвали инкассаторское авто Укрпочты

В Полтавской области злоумышленники подорвали инкассаторское авто Укрпочты и унесли миллионы гривен / Скриншот с pl.npu.gov.ua

Во вторник, 7 июля, возле села Тишки Лубенского района Полтавской области злоумышленники подорвали инкассаторское авто Укрпочты – Газель, забрали табельный пистолет охранника и унесли более 2,5 млн гривен.

Авто Укрпочты подорвано около 10:00, в результате подрыва пострадали два человека, которые находились в машине, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Полтавщине.

В ведомстве добавили, что злоумышленников разыскивают.

Решался вопрос об открытии производства по статье 15, части 2 пункта 6 статьи 115 (покушение на убийство) и части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса.

В Полтавской области злоумышленники подорвали инкассаторское авто Укрпочты и унесли миллионы гривен / Скриншот с pl.npu.gov.ua

Напомним, в начале сентября 2019 года в Житомире банда напала на сотрудников Управления полиции охраны физической безопасности с Волыни, которые перемещали деньги из магазина в специальное бронированное авто, пострадал один правоохранитель.