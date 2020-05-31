"Перекрывайте на*ер": на заблокированном КПП на Закарпатье начались столкновения

В Закарпатской области на КПП Тиса произошли столкновения с участниками акции протеста, которые заблокировали контрольный пункт.

Ранее глава Закарпатской ОГА Алексей Петров поручил силовым органам Закарпатья создать группы мобильного реагирования для проверки посылок граждан.

"Водители микроавтобусов, которые сейчас находятся на таможенном посту, кроме личных вещей граждан, перемещают посылки на заказ. Некоторые из них отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы для таможенного контроля. Составлен несколько карточек отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях", - сообщили вчера таможенники.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Как рассказали в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска Тиса на границе с Венгрией.

"С утра водители транспортных средств сделали невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. Их действия порой носят провокационный характер, ведь они пытаются оказать давление на контрольные службы.

Для недопущения провокаций и нарушения режима в пункт пропуска привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы, - рассказали в ГПСУ.

Подчеркивается, что с венгерской стороны на въезд в Украину очередь растянулась уже на несколько километров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Венгрия и Словакия открывают границы с Украиной после пандемии Covid-19.