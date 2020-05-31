УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Перекрывайте на*ер": на заблокированном КПП на Закарпатье начались столкновения

31 мая 2020, 12:28

На КПП Тиса перебросили дополнительные силы ГПСУ.

  • КПП Тиса заблокирован @zahidnuy.kordon
  • КПП Тиса заблокирован @zahidnuy.kordon
  • КПП Тиса заблокирован @zahidnuy.kordon
  • КПП Тиса заблокирован @zahidnuy.kordon
  • КПП Тиса заблокирован @zahidnuy.kordon

В Закарпатской области на КПП Тиса произошли столкновения с участниками акции протеста, которые заблокировали контрольный пункт.

Ранее глава Закарпатской ОГА Алексей Петров поручил силовым органам Закарпатья создать группы мобильного реагирования для проверки посылок граждан.

"Водители микроавтобусов, которые сейчас находятся на таможенном посту, кроме личных вещей граждан, перемещают посылки на заказ. Некоторые из них отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы для таможенного контроля. Составлен несколько карточек отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях", - сообщили вчера таможенники.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Как рассказали в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска Тиса на границе с Венгрией.

"С утра водители транспортных средств сделали невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. Их действия порой носят провокационный характер, ведь они пытаются оказать давление на контрольные службы.

Для недопущения провокаций и нарушения режима в пункт пропуска привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы, - рассказали в ГПСУ.

Подчеркивается, что с венгерской стороны на въезд в Украину очередь растянулась уже на несколько километров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Венгрия и Словакия открывают границы с Украиной после пандемии Covid-19.

новости Украины Новости Закарпатья КПП граница Тиса
Сейчас вы просматриваете новость «"Перекрывайте на*ер": на заблокированном КПП на Закарпатье начались столкновения». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:05
В Украине анонсировали новый этап смягчения карантина: что открывают с 1 июня
13:00
Элегантный маникюр кошачий глаз – изумруды и гранаты на ногтях: фото Фото
12:46
Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 31 мая Видео
12:28
"Перекрывайте на*ер": на заблокированном КПП на Закарпатье начались столкновения Фото Видео
12:15
Садизм как компенсация непрофессионализма: что случилось в Кагарлыке мнение
12:11
Похищение военного ВСУ на админгранице с Крымом: журналист раскрыл детали
11:51
В Харькове толпа пьяных подростков жестоко избила учителя Видео
11:47
Коронавирус в России взял очередную высоту: в стране более 400 тысяч больных Видео
11:32
Больше только в США: Бразилия бьет рекорды по заражению COVID-19
11:26
Шесть регионов Украины не готовы к смягчению карантина – МОЗ
11:15
Украинские элиты - хуторяне, не способные к строительству и реформам мнение
11:03
Коронакризис разорвет ЕС, причем уже в следующем году – астролог
10:44
В последний день весны Карпаты замело снегом
10:20
Модный нюдовый маникюр на лето – френч и геометрия на ногтях: фото Фото
10:08
На админгранице с Крымом таинственно исчез украинский военный
10:01
Кровавые протесты в США из-за убийства афроамериканца: в 25 городах ввели комендантский час Видео
09:42
Аналитик дал прогноз курса доллара на неделю
09:09
Повысят ли пенсионный возраст в Украине: Шмыгаль поставил точку Видео
09:07
Коронавирус в Украине продолжает буянить - за сутки опять много больных Видео
08:56
Гороскоп всех знаков Зодиака на 31 мая: выигрыш, подарок и большие трудности Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять