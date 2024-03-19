Обмен ударами, ДРГ и эвакуация: как Украина и Россия формируют 'серую' зону

В отличие от украинских сил и русских добровольцев, целящихся исключительно по объектам ВС РФ, армия страны-агрессора формирует эту "серую" зону за счет жизней украинских гражданских.

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РДК прорвались в Белгородскую область / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео РДК, Телеграмм Сырского

Последние недели количество ударов по северным регионам Украины заметно возросло - помимо работы групп ДРГ увеличилось нанесение и авиаударов по гражданской инфраструктуре. Но вместе с тем "пылают" и российские пограничные области, например Белгородчина.

Пока Путин рассуждает о создании "санитарных зон" российской армией где-то в Харьковской области, эксперты констатируют, что сейчас как раз демилитаризуют российскую территорию.

Отметим, что логика серой, буферной или демилитаризованной зоны в том понимании, в каком ее упоминают при нынешних дискуссиях, заключается в снесении всей военной и военно-промышленной инфраструктуры противника для предотвращения планирования и нанесения им дальнейших ударов. Именно такой является, например, Белгородская область для Украины.

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Что такое демилитаризованная зона Демилитаризованная зона — установленная международным договором или соглашением территория, на которой запрещено хранить старые и строить новые укрепления, военно-промышленные предприятия, держать войска. Демилитаризация может быть ограниченной и полной: ограниченная демилитаризация - на территории не строятся новые укрепления, старые можно хранить, численность войск не увеличивается;

полная демилитаризация - ликвидируются все военные сооружения, выводятся все войска с демилитаризованной территории. Преимущественно пограничные демилитаризованные зоны имеют одинаковую ширину с обеих сторон границы, сообщает Википедия.

Но формирование "серой зоны" всегда чревато первоначальными ударами и со стороны противника, сопротивляющегося намерениям защищающей себя армии, поэтому Россия вовсю пытается превратить в руины Сумскую область.

Рассказываем, что сейчас происходит в Сумской и Белгородской областях, куда целятся ВСУ, какие потери оккупанты уже понесли и чего ждать в недалеком будущем.

Россия увеличила обстрелы Сумской области в 2-3 раза

Населенные пункты Сумской области страдают от обстрелов россиян еще начиная с 24 февраля 2022 года. Но, как заметил накануне в эфире Радио Свобода глава ОВА Владимир Артюх, за последние месяцы интенсивность авиаударов по региону увеличилась в два-три раза. В граничащих с Россией селах уже уничтожено до 50% жилого фонда.

В эфире телемарафона Артюх также сообщал о попытке прорыва российской ДРГ в область. Она была остановлена силами украинских пограничников.

Недавно местные власти объявили об эвакуации граждан из разрушенных населенных пунктов.

Из Сумской области осуществлялись некоторые вылазки на российскую территорию русских добровольцев, о чем свидетельствует, например, снятое бойцами РДК видео на Сумщине под видом нахождения в селе Теткино Белгородской области.

Кроме того, кремлевская пропаганда, оправдывая жестокие удары по гражданской инфраструктуре области, утверждала, что якобы бьет по центрам запусков дронов. Естественно, никаких доказательств бредней рупоров Кремля не было и не появилось.

Военные объекты РФ в Белгородской области под массированным обстрелом

Белгородская область около недели находится под массированным ударом артиллерии и БПЛА, в самом регионе идут бои с регулярной армией Путина. Также россияне фиксировали удары ракетами - по объектам их ВПК. Но сравнить эти атаки с действиями России в Сумской области нельзя - так как под огонь русских повстанцев попадают исключительно объекты оккупантов или их живая сила.

Более того, военные РДК и легиона "Свобода России" перед началом обстрела вежливо призывали местных жителей вовремя эвакуироваться, чего многие русские не сделали.

Белгородские власти, в свою очередь, тоже объявили об эвакуации граждан из ряда населенных пунктов, граничащих с Украиной. Самим россиянам уже некогда радоваться обстрелам украинских городов - они в поисках укрытий и еще работающих магазинов, которых, судя по сообщениям в российских пабликах, становится все меньше и меньше.

Белгород под обстрелом - смотрите видео:

По данным провоенных пабликов, преимущественно "прилетало" по объектам оккупантов в Белгородской области, например под удар попала секретная военная база, есть потери среди личного состава ФСБ.

Российская ПВО не справляется с артиллерийскими обстрелами, нередко от ее работы страдают сами жилые районы Белгорода.

Стоит отметить, что именно из Белгородской области фиксировали ракетные пуски по прифронтовым украинским территориям, в том числе наносились удары по Харькову.

Белгородская область, помимо выше указанного, логистически обслуживает оккупационную армию, воюющую против Украины, через нее проходит важное железнодорожное сообщение.

Украина же не скрывала, что ударами по Белгороду желает обеспечить безопасность северо-восточных украинских городов и сел.

Скриншот Главреда

"Украина будет бить на тысячи километров"

Комментируя атаки БПЛА по российским городам, секретарь СНБО Алексей Данилов однажды заметил, что "Украина будет бить на тысячи километров".

"Если Путин считал, что война не придет на территории России, он глубоко ошибается. Она придет, и придет довольно далеко, и если на сегодняшний день они уже начинают страдать на расстоянии 800-900 километров, то, поверьте, в ближайшее время это уже будет тысячи километров, - высказался Данилов.

Эксперты подчеркивают, что Россия сейчас не в состоянии обезопасить границу. По подсчетам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, для этого РФ надо где-то найти еще до 80 тысяч "лишних" бойцов, каких у страны-агрессора, естественно, нет. Группировка российских военных на границе Белгородской, Брянской и Курской областях сейчас составляет всего до 45 БТГр.

Рейдовые группы Украины постепенно создают серые зоны, отмечает Коваленко.

По словам эксперта, география серых зон в России в настоящее время следующая: Козинка, Заречье-Второе, Горьковское, Теткино.

Эти зоны будут расширяться, охватывая близлежащие деревни, констатирует Коваленко.

Материал подготовила: Яна Ставская

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