Обострение на Донбассе: Бессмертный назвал худший сценарий для Украины

Роман Бессмертный спрогнозировал, к чему приведет обострение конфликта на Востоке Украины / Фото facebook.com/bezsmertnyi

Мирное развитие ситуации на Донбассе маловероятно. Об этом свидетельствует небывалое накопление вооружений, техники, живой силы на востоке и на севере Украины.

Такое мнение озвучил бывший представитель Киева в политической подгруппе на переговорах в рамках ТКГ по Донбассу, украинский политик и дипломат Роман Бессмертный, передает Obozrevatel.

По его словам, раньше можно было допустить и мирный, и военный способ решения конфликта. Однако сейчас Кремль взял курс на эскалацию.

" С моей точки зрения, ситуация будет развиваться либо путем обострения боевых действий по линии фронта на Донбассе и в Крыму, либо путем возникновения новых мест столкновения между Вооруженными силами Украины и Российской Федерацией", - считает Бессмертный.

Читайте такжеКулеба назвал условие, при котором ВСУ откроют огонь на ДонбассеПолитик добавил, что если сохранится ситуация, при которой не выработана общая позиция между Вашингтоном и Брюсселем, она может развиваться по очень неприятному для Украины сценарию.

"В случае развития острого сценария, сценария боевых действий, худшее, что может произойти – Украина в очередной раз станет полем боя", - спрогнозировал он.

Бессмертный напомнил, что после последней встречи онлайн между канцлером Германии, президентом Франции и президентом Российской Федерации, Россия "раздула вопрос Украины".

"Это означает, что центром удара ближайших месяцев и лет для России, для Кремля, для Путина является Украина, что мы находимся в эпицентре", - резюмировал он.

Переговоры "нормандской тройки" - о чем ранее писал Главред:

30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.

Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин снова заявлял, что якобы Украина должна выполнять все достигнутые на высшем уровне договоренности.

Также Путин настаивал на прямом диалоге с российскими "представителями" Донецка и Луганска и "урегулировании правовых аспектов особого статуса Донбасса".

Он также обвинил Украину в провокации эскалации на Донбассе и в отказе от выполнения согласованных в июле дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

В то же время у президента Франции Эммануэля Макрона рассказали другую версию трехсторонних переговоров Путина, Меркель и Макрона.

Как сообщила пресс-служба французского президента, стороны отметили, что необходимо, чтобы Россия взяла на себя обязательство по урегулированию ситуации на Донбассе.

В пресс-службе правительства Германии отметили, что канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.

5 апреля СМИ со ссылкой на источники сообщили, что переговоры президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в формате видеоконференции состоятся уже на этой неделе.