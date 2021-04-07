Обострение на Донбассе: Бессмертный назвал худший сценарий для Украины

Если не будет выработана общая позиция между Вашингтоном и Брюсселем, то ситуация может развиваться по очень неприятному для Украины сценарию.
Мирное развитие ситуации на Донбассе маловероятно. Об этом свидетельствует небывалое накопление вооружений, техники, живой силы на востоке и на севере Украины.
Такое мнение озвучил бывший представитель Киева в политической подгруппе на переговорах в рамках ТКГ по Донбассу, украинский политик и дипломат Роман Бессмертный, передает Obozrevatel.
По его словам, раньше можно было допустить и мирный, и военный способ решения конфликта. Однако сейчас Кремль взял курс на эскалацию.
" С моей точки зрения, ситуация будет развиваться либо путем обострения боевых действий по линии фронта на Донбассе и в Крыму, либо путем возникновения новых мест столкновения между Вооруженными силами Украины и Российской Федерацией", - считает Бессмертный.
Читайте такжеКулеба назвал условие, при котором ВСУ откроют огонь на ДонбассеПолитик добавил, что если сохранится ситуация, при которой не выработана общая позиция между Вашингтоном и Брюсселем, она может развиваться по очень неприятному для Украины сценарию.
"В случае развития острого сценария, сценария боевых действий, худшее, что может произойти – Украина в очередной раз станет полем боя", - спрогнозировал он.
Бессмертный напомнил, что после последней встречи онлайн между канцлером Германии, президентом Франции и президентом Российской Федерации, Россия "раздула вопрос Украины".
"Это означает, что центром удара ближайших месяцев и лет для России, для Кремля, для Путина является Украина, что мы находимся в эпицентре", - резюмировал он.
Переговоры "нормандской тройки" - о чем ранее писал Главред:
- 30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.
- Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин снова заявлял, что якобы Украина должна выполнять все достигнутые на высшем уровне договоренности.
- Также Путин настаивал на прямом диалоге с российскими "представителями" Донецка и Луганска и "урегулировании правовых аспектов особого статуса Донбасса".
- Он также обвинил Украину в провокации эскалации на Донбассе и в отказе от выполнения согласованных в июле дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.
- В то же время у президента Франции Эммануэля Макрона рассказали другую версию трехсторонних переговоров Путина, Меркель и Макрона.
- Как сообщила пресс-служба французского президента, стороны отметили, что необходимо, чтобы Россия взяла на себя обязательство по урегулированию ситуации на Донбассе.
- В пресс-службе правительства Германии отметили, что канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.
- 5 апреля СМИ со ссылкой на источники сообщили, что переговоры президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в формате видеоконференции состоятся уже на этой неделе.
Ситуация на Донбассе - последние новости:
- 31 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
- Во вторник, 30 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
- 30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.
- Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера. Об этом идет речь в расследовании группы независимых экспертов Conflict Intelligence Team.
- 2 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО круглосуточно отслеживает ситуацию относительно обострения на Донбассе после сообщений о том, что РФ стягивает войска к украинским границам. По его словам, Киев готовит различные сценарии реагирования в зависимости от развития событий.